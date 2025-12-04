CGPSC परीक्षा 2025 बड़ा अपडेट! 18 विभागों में अब 239 पदों पर होगी भर्ती, इस तारीख तक कर सकेंगे आवेदन

राज्य प्रशासनिक सेवा के 14, राज्य पुलिस सेवा के 28, राज्य वित्त सेवा अधिकारी के 2, समाज कल्याण विभाग सहायक संचालक के 1, राज्य कर सहायक आयुक्त के 10, श्रम पदाधिकारी के 2, रोजगार अधिकारी के 4, सहायक संचालक/जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी के 4, जिला पंजीयक के 3, मुख्य नगर पालिका अधिकारी वर्ग ख के 18, मुख्य नगर पालिका अधिकारी वर्ग ग के 33, बाल विकास परियोजना अधिकारी के 5, छत्तीसगढ़ अधीनस्थ लेखा सेवा अधिकारी के 16, नायब तहसीलदार के 53, राज्य कर निरीक्षक के 17, आबकारी उप निरीक्षक के 11, उप पंजीयक के 12 और सहायक जेल अधीक्षक के 6 पदों में भर्ती की जानी है। 17 विभागों में 238 पदों में भर्ती होगी।