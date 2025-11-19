20 नवंबर को जारी होगा CGPSC का फाइनल रिजल्ट! 20-25 मिनट तक चल रहा इंटरव्यू, पूछे जा रहे ये सवाल

कई अभ्यर्थियों ने बताया कि कुछ सवालों के अलावा कोई सवाल याद ही नहीं आ रहे हैं। साक्षात्कार में उनकी हॉबी या पढ़ाई का क्षेत्र जैसे चीजों पर सवाल किए जा रहे हैं। एक कैडिडेट ने बताया कि उसे क्रिकेट में दिलचस्पी है। तो उससे जुड़े सवाल पूछे गए। जैसे महिला टीम ने वर्ल्ड कप कितने रनों से जीता, महिला टीम के कोच का नाम क्या है? क्रिकेट में सबसे सफल ओपनिंग जोड़ी कौन सी है?