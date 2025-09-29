35 खनिज निरीक्षक पदों के लिए 14-15 अक्टूबर को होगा साक्षात्कार, CGPSC ने जारी की गाइडलाइन..(photo-patrika)
CGPSC News: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) ने खनिज साधन विभाग के अंतर्गत रिक्त खनिज निरीक्षक (Mining Inspector) पदों पर भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए साक्षात्कार की तिथि घोषित कर दी है। आयोग के अनुसार, साक्षात्कार 14 और 15 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा।
इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 35 रिक्त पदों पर नियुक्ति की जानी है, जिसके लिए 99 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए चिन्हांकित किया गया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि साक्षात्कार से पहले दस्तावेज़ सत्यापन अनिवार्य रहेगा। यह प्रक्रिया साक्षात्कार तिथि से एक दिन पूर्व होगी। दस्तावेज़ सत्यापन में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों को किसी भी स्थिति में साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
साक्षात्कार दो पालियों में होगा- पहली पाली सुबह 9 बजे से और दूसरी पाली दोपहर 1 बजे से। यह पूरा आयोजन रायपुर स्थित लोक सेवा आयोग कार्यालय में ही संपन्न होगा। आयोग ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि वे समय पर पहुंचें और सभी आवश्यक मूल दस्तावेज़ एवं प्रमाण-पत्र साथ लेकर आएँ, ताकि भर्ती प्रक्रिया में किसी प्रकार की बाधा न आए।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग