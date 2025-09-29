35 खनिज निरीक्षक पदों के लिए 14-15 अक्टूबर को होगा साक्षात्कार, CGPSC ने जारी की गाइडलाइन..

इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 35 रिक्त पदों पर नियुक्ति की जानी है, जिसके लिए 99 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए चिन्हांकित किया गया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि साक्षात्कार से पहले दस्तावेज़ सत्यापन अनिवार्य रहेगा। यह प्रक्रिया साक्षात्कार तिथि से एक दिन पूर्व होगी। दस्तावेज़ सत्यापन में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों को किसी भी स्थिति में साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।