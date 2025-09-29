Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

35 खनिज निरीक्षक पदों के लिए 14-15 अक्टूबर को होगा साक्षात्कार, CGPSC ने जारी की गाइडलाइन..

CGPSC News: खनिज साधन विभाग के अंतर्गत रिक्त खनिज निरीक्षक (Mining Inspector) पदों पर भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए साक्षात्कार की तिथि घोषित कर दी है।

less than 1 minute read

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Sep 29, 2025

35 खनिज निरीक्षक पदों के लिए 14-15 अक्टूबर को होगा साक्षात्कार, CGPSC ने जारी की गाइडलाइन..(photo-patrika)

35 खनिज निरीक्षक पदों के लिए 14-15 अक्टूबर को होगा साक्षात्कार, CGPSC ने जारी की गाइडलाइन..(photo-patrika)

CGPSC News: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) ने खनिज साधन विभाग के अंतर्गत रिक्त खनिज निरीक्षक (Mining Inspector) पदों पर भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए साक्षात्कार की तिथि घोषित कर दी है। आयोग के अनुसार, साक्षात्कार 14 और 15 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा।

CGPSC News: CGPSC ने साक्षात्कार की तिथि घोषित

इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 35 रिक्त पदों पर नियुक्ति की जानी है, जिसके लिए 99 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए चिन्हांकित किया गया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि साक्षात्कार से पहले दस्तावेज़ सत्यापन अनिवार्य रहेगा। यह प्रक्रिया साक्षात्कार तिथि से एक दिन पूर्व होगी। दस्तावेज़ सत्यापन में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों को किसी भी स्थिति में साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

साक्षात्कार दो पालियों में होगा- पहली पाली सुबह 9 बजे से और दूसरी पाली दोपहर 1 बजे से। यह पूरा आयोजन रायपुर स्थित लोक सेवा आयोग कार्यालय में ही संपन्न होगा। आयोग ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि वे समय पर पहुंचें और सभी आवश्यक मूल दस्तावेज़ एवं प्रमाण-पत्र साथ लेकर आएँ, ताकि भर्ती प्रक्रिया में किसी प्रकार की बाधा न आए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

29 Sept 2025 01:44 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / 35 खनिज निरीक्षक पदों के लिए 14-15 अक्टूबर को होगा साक्षात्कार, CGPSC ने जारी की गाइडलाइन..

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Indian Railway: रायपुर रेलवे स्टेशन पर नवरात्र-दशहरा के मौके पर भीड़, सीट मिलना बनी चुनौती…

Indian Railway: रायपुर रेलवे स्टेशन पर नवरात्र-दशहरा के मौके पर भीड़, सीट मिलना बनी चुनौती...
रायपुर

CG News: मन की बात करोड़ों देशवासियों को जोड़ने, प्रेरित करने, नवाचार और उत्कृष्ट कार्यों को सामने लाने का माध्यम : मुख्यमंत्री साय

CG News: मन की बात करोड़ों देशवासियों को जोड़ने, प्रेरित करने, नवाचार और उत्कृष्ट कार्यों को सामने लाने का माध्यम : मुख्यमंत्री साय
रायपुर

CG News: नगरीय निकायों में खुलेंगे आदर्श सुविधा केंद्र, छत्तीसगढ़ के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार ने मंजूर किए 50 करोड़

CG News: नगरीय निकायों में खुलेंगे आदर्श सुविधा केंद्र, छत्तीसगढ़ के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार ने मंजूर किए 50 करोड़
रायपुर

CG News: उत्तम क्षमा, सबसे क्षमा और सबको क्षमा’ में बड़प्पन और वसुधैव कुटुम्बकम का संदेश – मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

CG News: उत्तम क्षमा, सबसे क्षमा और सबको क्षमा’ में बड़प्पन और वसुधैव कुटुम्बकम का संदेश – मुख्यमंत्री विष्णु देव साय
रायपुर

CG News: जीएसटी रिफॉर्म्स से आर्थिक क्षेत्र में हुए ऐतिहासिक बदलाव – मुख्यमंत्री साय

CG News: जीएसटी रिफॉर्म्स से आर्थिक क्षेत्र में हुए ऐतिहासिक बदलाव – मुख्यमंत्री साय
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.