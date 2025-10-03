Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

CG News: छत्तीसगढ़ गो-सेवा आयोग अधिनियम में बदलाव, पंजीकृत गो-शाला समितियां चलाएंगी गोधाम, मिलेगा 25 लाख का अनुदान

CG News: गो-सेवा आयोग में पंजीकृत गो-शाला समिति ही गोधाम की पूरी व्यवस्था देखेंगी। इसके लिए समिति को 25 लाख रुपए तक अनुदान दिया जाएगा। समिति के कामों पर सरकार की पूरी नजर रहेगी।

less than 1 minute read

रायपुर

image

Love Sonkar

Oct 03, 2025

CG News: छत्तीसगढ़ गो-सेवा आयोग अधिनियम में बदलाव, पंजीकृत गो-शाला समितियां चलाएंगी गोधाम, मिलेगा 25 लाख का अनुदान

छत्तीसगढ़ गो-सेवा आयोग (Photo Patrika)

CG News: गायों के सरंक्षण के लिए गोधाम बनाने का रास्ता साफ हो गया है। इसके लिए राज्य सरकार गोठानों का ही उपयोग करेगी, लेकिन अब इसका संचालन पूरे नियम-कायदे से होगा। गो-सेवा आयोग में पंजीकृत गो-शाला समिति ही गोधाम की पूरी व्यवस्था देखेंगी। इसके लिए समिति को 25 लाख रुपए तक अनुदान दिया जाएगा। समिति के कामों पर सरकार की पूरी नजर रहेगी। किसी भी प्रकार की गड़बड़ी मिलने पर समिति का पंजीयन रद्द कर दिया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ गो-सेवा आयोग अधिनियम में बदलाव किया है।

अधिनियम में हुए बदलाव के मुताबिक, गोधाम में जिला प्रशासन की अहम भूमिका रहेगी। जिले में निराश्रित, घुमंतु गो-वंशीय पशुओं के विस्थापन के लिए शासकीय भूमि या ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित गोठान का चिन्हांकन कर गोधाम की स्थापना की जाएगी। कलेक्टर इसका प्रस्ताव आयोग को भेजेंगे। प्रस्ताव में प्रस्तावित स्थल पर निर्मित संरचनाओं की भौतिक व वित्तीय जानकारी शामिल होगी। यही नहीं, रिपोर्ट सही है या नहीं यह देखने के लिए निर्मित संरचनाओं का भौतिक सत्यापन कराया जाएगा।

ऐसे होगा पंजीयन

आयोग पूर्व से पंजीकृत गो-शाला की समिति से गोधाम योजना अंतर्गत इसके संचालन की सहमति लेगा। इसके अलावा रुचि की अभिव्यक्ति के आधार पर गोधाम के पंजीयन की प्रक्रिया होगी। इसके लिए समितियों को संस्था से संबंधित संपत्ति का ब्योरा सहित छह बिंदुओं में जानकारी देनी होगी। साथ ही संस्था के आय-व्यय का हिसाब भी देना होगा।

जमा करनी होगी 25 हजार की सुरक्षा निधि

समिति को संचालन की अनुमति मिलने के बाद आयोग और चयनित संस्था के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किया जाएगा। इसके साथ चयनित संस्था को 25 हजार रुपए की सुरक्षा निधि आयोग के पास जमा करनी होगी। गोधाम संचालित करने वाली संस्था को उपलब्ध कराई गई भूमि, निर्मित अधोसंरचना और चरागाह पर कोई भी अधिकार नहीं होगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

03 Oct 2025 02:12 pm

Published on:

03 Oct 2025 02:11 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG News: छत्तीसगढ़ गो-सेवा आयोग अधिनियम में बदलाव, पंजीकृत गो-शाला समितियां चलाएंगी गोधाम, मिलेगा 25 लाख का अनुदान

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

छत्तीसगढ़ में स्वदेशी 2.0 अभियान: ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ राज्य सरकार की पहल, स्थानीय युवाओं को मिलेगा रोजगार

ट्रंप के टैरिफ को स्वदेशी उत्पाद देंगे जवाब (फोटो सोर्स- पत्रिका)
Patrika Special News

दीपावली और छठ में घर जाना मुश्किल, छत्तीसगढ़ की ये ट्रेनें पहले से फुल, अब केवल पूजा स्पेशल ट्रेनें चलेगी…

दीपावली और छठ में घर जाना मुश्किल, छत्तीसगढ़ की ये ट्रेनें पहले से फुल, अब केवल पूजा स्पेशल ट्रेनें चलेगी...(photo-patrika)
रायपुर

Ration Card: जमीन वालों के राशन कार्ड निरस्त करने की तैयारी, 53 हजार हितग्रहियो के कार्ड होंगे रद्द

Ration Card: जमीन वालों के राशन कार्ड निरस्त करने की तैयारी, 53 हजार हितग्रहियो के कार्ड होंगे रद्द
रायपुर

Raipur News: एनआईटी रायपुर में होगा नासा इंटरनेशनल स्पेस एप्स चैलेंज की मेजबानी, 400 से ज़्यादा लोग के रहे हिस्सा

Raipur News: एनआईटी रायपुर में होगा नासा इंटरनेशनल स्पेस एप्स चैलेंज की मेजबानी, 400 से ज़्यादालोग के रहे हिस्सा
रायपुर

Raipur News: 14 लाख रुपए लेने के बाद भी फ्लैट नहीं दिया, आरडीए को हर महीने ब्याज देने का फरमान

Raipur News: 14 लाख रुपए लेने के बाद भी फ्लैट नहीं दिया, आरडीए को हर महीने ब्याज देने का फरमान
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.