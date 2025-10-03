CG News: छत्तीसगढ़ गो-सेवा आयोग अधिनियम में बदलाव, पंजीकृत गो-शाला समितियां चलाएंगी गोधाम, मिलेगा 25 लाख का अनुदान

CG News: गायों के सरंक्षण के लिए गोधाम बनाने का रास्ता साफ हो गया है। इसके लिए राज्य सरकार गोठानों का ही उपयोग करेगी, लेकिन अब इसका संचालन पूरे नियम-कायदे से होगा। गो-सेवा आयोग में पंजीकृत गो-शाला समिति ही गोधाम की पूरी व्यवस्था देखेंगी। इसके लिए समिति को 25 लाख रुपए तक अनुदान दिया जाएगा। समिति के कामों पर सरकार की पूरी नजर रहेगी। किसी भी प्रकार की गड़बड़ी मिलने पर समिति का पंजीयन रद्द कर दिया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ गो-सेवा आयोग अधिनियम में बदलाव किया है।