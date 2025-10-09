CG News: छत्तीसगढ़ में पहली बार गवर्नमेंट कॉलेज में बी-फार्मेसी, 60 सीटों पर होगा प्रवेश

प्रदेश के फार्मेसी कॉलेजों में प्रवेश के लिए काउंसलिंग 13 अक्टूबर से शुरू होगी। इसमें बी-फार्मेसी, डी- फार्मेसी और एम-फार्मेसी के विद्यार्थी शामिल होंगे। पहले चरण की काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन आवेदन 18 अक्टूबर तक भरे जाएंगे। पहली मेरिट सूची का प्रकाशन 24 अक्टूबर को जारी की जाएगी। इसके बाद 25 अक्टूबर तक दावा-आपत्ति के लिए समय दिया जाएगा। प्रथम चरण की सीटों आवंटन 29 अक्टूबर को होगा। आवंटित सीटों में विद्यार्थियों को 30 अक्टूबर से 4 नवंबर तक एडमिशन लेना होगा। दूसरे चरण की शुरुआत 7 नवंबर से होगी और 10 नवंबर तक आवेदन करने होंगे। दूसरी मेरिट सूची 12 नवंबर को आएगी। विद्यार्थी 13 नवंबर तक दावा-आपत्ति करेंगे। फिर 15 नवंबर को सीटों का आवंटन होगा। आवंटन सूची में शामिल विद्यार्थियों को 16 से 19 नवंबर तक तय कॉलेजों में जाकर प्रवेश की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।