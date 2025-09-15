Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रायपुर

छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला! युवाओं को मिला रोजगार का अवसर, 700 पदों पर होगी भर्ती, ऐसे करें आवेदन…

CG Job Recruitment: छत्तीसगढ़ सरकार ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा निर्णय लेते हुए राज्य के शासकीय महाविद्यालयों में 700 पदों पर भर्ती की मंजूरी दे दी है।

रायपुर

Shradha Jaiswal

Sep 15, 2025

छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला! युवाओं को मिला रोजगार का अवसर, 700 पदों पर होगी भर्ती, ऐसे करें आवेदन...(photo-patrika)
छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला! युवाओं को मिला रोजगार का अवसर, 700 पदों पर होगी भर्ती, ऐसे करें आवेदन...(photo-patrika)

CG Job Recruitment: छत्तीसगढ़ सरकार ने युवाओं के लिए एक बड़ी सौगात दी है। छत्तीसगढ़ सरकार ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा निर्णय लेते हुए राज्य के शासकीय महाविद्यालयों में 700 पदों पर भर्ती की मंजूरी दे दी है। वित्त विभाग से स्वीकृति मिलने के बाद अब उच्च शिक्षा विभाग भर्ती की प्रक्रिया शुरू करेगा। इस निर्णय से प्रदेश के हजारों युवाओं को रोजगार का अवसर मिलेगा और महाविद्यालयों में लंबे समय से महसूस की जा रही शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की कमी पूरी होगी।

CG 700 Post Job Recruitment: भर्ती का विवरण

सरकार ने कुल 700 पदों को भरने की अनुमति दी है, जिनमें-

ये भी पढ़ें

जशपुर जम्बूरी का दूसरा सीजन 6 से 9 नवंबर तक: रोमांच, संस्कृति और सामुदायिक अनुभवों का मिलेगा संगम, जानें जिले के पर्यटन को दे रहा नई पहचान
रायपुर
जशपुर जम्बूरी का दूसरा सीजन 6 से 9 नवंबर तक (फोटो सोर्स- DPR)
  • 625 पद सहायक प्राध्यापक (Assistant Professor)
  • 25 पद क्रीड़ा अधिकारी (Sports Officer)
  • 50 पद ग्रंथपाल (Librarian) शामिल हैं।

शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार

प्रदेश के अधिकांश महाविद्यालयों में वर्षों से सहायक प्राध्यापकों के पद खाली थे, जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही थी। अब नए सहायक प्राध्यापक आने से शिक्षण व्यवस्था सुदृढ़ होगी और छात्रों को विषयवार पढ़ाई व्यवस्थित रूप से मिल सकेगी।

खेल और लाइब्रेरी को नई दिशा

भर्ती में शामिल क्रीड़ा अधिकारियों से कॉलेजों में खेल गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। इससे खेल प्रतिभाओं को मंच मिलेगा और युवा खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ सकेंगे। वहीं, ग्रंथपालों की नियुक्ति से महाविद्यालयों की लाइब्रेरी को मजबूती मिलेगी। छात्रों को अध्ययन और शोध के लिए आवश्यक संसाधन बेहतर ढंग से उपलब्ध होंगे।

युवाओं को मिलेगा रोजगार

इस भर्ती प्रक्रिया से छत्तीसगढ़ के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को बड़ा अवसर मिलेगा। खासकर वे अभ्यर्थी जो लंबे समय से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे, अब इसमें भाग ले सकेंगे।

CM साय ने कहा-

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उच्च शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि सरकार का उद्देश्य प्रदेश के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना और युवाओं को रोजगार देना है। आने वाले दिनों में उच्च शिक्षा विभाग भर्ती से जुड़ा आधिकारिक विज्ञापन जारी करेगा, जिसमें पात्रता, विषयवार पदों की संख्या और चयन प्रक्रिया का विस्तृत विवरण होगा

भर्ती प्रक्रिया

जल्द ही उच्च शिक्षा विभाग की ओर से आधिकारिक विज्ञापन जारी किया जाएगा। इसमें पात्रता, आयु सीमा, विषयवार पदों की संख्या, आवेदन की प्रक्रिया और चयन की विधि का पूरा विवरण होगा।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

15 Sept 2025 08:09 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला! युवाओं को मिला रोजगार का अवसर, 700 पदों पर होगी भर्ती, ऐसे करें आवेदन…

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.