छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला! युवाओं को मिला रोजगार का अवसर, 700 पदों पर होगी भर्ती, ऐसे करें आवेदन…

CG Job Recruitment: छत्तीसगढ़ सरकार ने युवाओं के लिए एक बड़ी सौगात दी है। छत्तीसगढ़ सरकार ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा निर्णय लेते हुए राज्य के शासकीय महाविद्यालयों में 700 पदों पर भर्ती की मंजूरी दे दी है। वित्त विभाग से स्वीकृति मिलने के बाद अब उच्च शिक्षा विभाग भर्ती की प्रक्रिया शुरू करेगा। इस निर्णय से प्रदेश के हजारों युवाओं को रोजगार का अवसर मिलेगा और महाविद्यालयों में लंबे समय से महसूस की जा रही शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की कमी पूरी होगी।