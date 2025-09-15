छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला! युवाओं को मिला रोजगार का अवसर, 700 पदों पर होगी भर्ती, ऐसे करें आवेदन…

CG Job Recruitment: छत्तीसगढ़ सरकार ने युवाओं के लिए एक बड़ी सौगात दी है। छत्तीसगढ़ सरकार ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा निर्णय लेते हुए राज्य के शासकीय महाविद्यालयों में 700 पदों पर भर्ती की मंजूरी दे दी है। वित्त विभाग से स्वीकृति मिलने के बाद अब उच्च शिक्षा विभाग भर्ती की प्रक्रिया शुरू करेगा। इस निर्णय से प्रदेश के हजारों युवाओं को रोजगार का अवसर मिलेगा और महाविद्यालयों में लंबे समय से महसूस की जा रही शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की कमी पूरी होगी।
सरकार ने कुल 700 पदों को भरने की अनुमति दी है, जिनमें-
प्रदेश के अधिकांश महाविद्यालयों में वर्षों से सहायक प्राध्यापकों के पद खाली थे, जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही थी। अब नए सहायक प्राध्यापक आने से शिक्षण व्यवस्था सुदृढ़ होगी और छात्रों को विषयवार पढ़ाई व्यवस्थित रूप से मिल सकेगी।
भर्ती में शामिल क्रीड़ा अधिकारियों से कॉलेजों में खेल गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। इससे खेल प्रतिभाओं को मंच मिलेगा और युवा खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ सकेंगे। वहीं, ग्रंथपालों की नियुक्ति से महाविद्यालयों की लाइब्रेरी को मजबूती मिलेगी। छात्रों को अध्ययन और शोध के लिए आवश्यक संसाधन बेहतर ढंग से उपलब्ध होंगे।
इस भर्ती प्रक्रिया से छत्तीसगढ़ के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को बड़ा अवसर मिलेगा। खासकर वे अभ्यर्थी जो लंबे समय से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे, अब इसमें भाग ले सकेंगे।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उच्च शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि सरकार का उद्देश्य प्रदेश के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना और युवाओं को रोजगार देना है। आने वाले दिनों में उच्च शिक्षा विभाग भर्ती से जुड़ा आधिकारिक विज्ञापन जारी करेगा, जिसमें पात्रता, विषयवार पदों की संख्या और चयन प्रक्रिया का विस्तृत विवरण होगा
जल्द ही उच्च शिक्षा विभाग की ओर से आधिकारिक विज्ञापन जारी किया जाएगा। इसमें पात्रता, आयु सीमा, विषयवार पदों की संख्या, आवेदन की प्रक्रिया और चयन की विधि का पूरा विवरण होगा।