छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड का आवास मेला 23 नवंबर से शुरू, 1% राशि में घर की बुकिंग, तीन दिन चलेगी घरों की बिक्री…

आवास मंत्री ने कहा कि सरकार ने हाउसिंग बोर्ड को कर्ज मुक्त कर दिया है। मेले में सभी प्रमुख बैंकों के स्टाल होंगे। वास्तु शास्त्र से लेकर पीएम सूर्यघर योजना की जानकारी दी जाएगी। साइट विजिट के लिए यहां हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी-कर्मचारी रहेंगे, जो कि मेला स्थल से सीधे लोगों को निर्माण स्थल पर ले जा सकेंगे। एक पंजीयन राशि में तीन संपत्तियों के मौके मिलेंगे। एक भवन नहीं मिलने पर राशि का उपयोग दूसरे भवनों के लिए किया जा सकेगा।