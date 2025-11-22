छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड का आवास मेला 23 नवंबर से शुरू, 1% राशि में घर की बुकिंग, तीन दिन चलेगी घरों की बिक्री…

छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड का आवास मेला 23 नवंबर से शुरू(photo-patrika)
CG Awas Mela 2025: छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड बिल्डरों की तर्ज पर ऑफर के साथ संपत्तियों की बिक्री करेगा। हाउसिंग बोर्ड सबसे बड़ा आवास मेला लगाने जा रहा है, जिसमें 10 प्रतिशत की बजाय 1 प्रतिशत की राशि से बुकिंग मिलेगी। बिल्डरों की तर्ज पर बुकिंग पर ग्राहकों को लक्की ड्रा के माध्यम से फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी आदि दिए जाने की बात कही गई है।
राजधानी के शंकरनगर स्थित बीटीआई ग्राउंड में आवास मेले की शुरुआत 23 नवंबर से होगी। मेला 25 नवंबर तक चलेगा। आवास व वित्त मंत्री ओपी चौधरी और हाउसिंग बोर्ड अध्यक्ष अनुराग सिंहदेव ने शुक्रवार को पत्रकारवार्ता में आवास मेले की जानकारी दी।
आवास मंत्री ने कहा कि सरकार ने हाउसिंग बोर्ड को कर्ज मुक्त कर दिया है। मेले में सभी प्रमुख बैंकों के स्टाल होंगे। वास्तु शास्त्र से लेकर पीएम सूर्यघर योजना की जानकारी दी जाएगी। साइट विजिट के लिए यहां हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी-कर्मचारी रहेंगे, जो कि मेला स्थल से सीधे लोगों को निर्माण स्थल पर ले जा सकेंगे। एक पंजीयन राशि में तीन संपत्तियों के मौके मिलेंगे। एक भवन नहीं मिलने पर राशि का उपयोग दूसरे भवनों के लिए किया जा सकेगा।
सिंहदेव ने कहा कि मंत्रिपरिषद के निर्णय के मुताबिक ईडब्ल्यूएस, एलआईजी भवन, लैट की आय सीमा में रियायत दी गई है, वहीं विभिन्न संस्थाओं को थोक में खरीदी का मौका दिया गया है। हाउसिंग बोर्ड प्रदेश में 2060 करोड़ रुपए की नई परियोजनाएं शुरू करने जा रहा है। 22 जिलों में कुल 55 परियोजनाओं में 12 हजार से अधिक मकान व लैट बनाए जाएंगे। फिजूलखर्च रोकने के लिए अब डिमांड के आधार पर काम होगा,जहां डिमांड होगी, वहीं कार्य किया जाएगा।
