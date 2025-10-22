छत्तीसगढ़ की नई विधानसभा तैयार… 1 नवंबर को पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन, जानें क्या है खास?

Chhattisgarh New Assembly (Photo source- Patrika)
Chhattisgarh New Assembly: छत्तीसगढ़ राज्योत्सव के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 नवंबर को नई विधानसभा भवन का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर राजधानी में तैयारियां जोरों पर हैं। वहीं बताया जा रहा है कि उद्घाटन समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी शामिल हो सकते हैं। नई विधानसभा भवन की डिजाइन और सजावट में छत्तीसगढ़ की झलक देखने को मिलेगी।
भवन की सीलिंग पर धान की बालियां उकेरी गई हैं, जो राज्य की कृषि परंपरा और समृद्धि का प्रतीक हैं। वहीं, बस्तर के शिल्पियों ने फर्नीचर तैयार किया है, जिससे स्थानीय कला और हस्तशिल्प को सम्मान मिला है। नया परिसर इस तरह बनाया गया है कि एक ही सर्किल में मंत्रालय, संचालनालय और विधानसभा भवन मौजूद रहेंगे। इससे प्रशासनिक कार्यों में सुविधा और पारदर्शिता बढ़ेगी।
नई विधानसभा का भूमि पूजन कांग्रेस सरकार के दौरान हुआ था, जबकि इसका निर्माण कार्य भाजपा सरकार में पूरा हुआ। 28 अगस्त 2020 को तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने इस भवन की आधारशिला रखी थी। उस समय सोनिया गांधी और राहुल गांधी वर्चुअल माध्यम से जुड़े थे। भवन का नाम प्रदेश की पहली सांसद मिनी माता के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया था। वहीं, 2023 में भाजपा सरकार बनने के बाद विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने निर्माण की प्रगति की समीक्षा की और लगभग 5 साल बाद भवन तैयार हुआ।
Chhattisgarh New Assembly: नई विधानसभा परिसर में ही एक आधुनिक ऑडिटोरियम भी बनाया गया है, जिसकी क्षमता 500 सीटों की है। इसमें विशाल मंच, VIP लाउंज, प्री-फंक्शन लॉबी, दो ग्रीन रूम, दो प्रशासनिक कक्ष, लिफ्ट और दिव्यांगजनों के लिए रैम्प जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।
