Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

छत्तीसगढ़ की नई विधानसभा तैयार… 1 नवंबर को पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन, जानें क्या है खास?

Chhattisgarh New Assembly: छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 नवंबर को नई विधानसभा भवन का उद्घाटन करेंगे। भवन की छत पर धान की बालियां उकेरी गई हैं और बस्तर के शिल्पियों ने फर्नीचर तैयार किया है।

less than 1 minute read

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Oct 22, 2025

Chhattisgarh New Assembly (Photo source- Patrika)

Chhattisgarh New Assembly (Photo source- Patrika)

Chhattisgarh New Assembly: छत्तीसगढ़ राज्योत्सव के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 नवंबर को नई विधानसभा भवन का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर राजधानी में तैयारियां जोरों पर हैं। वहीं बताया जा रहा है कि उद्घाटन समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी शामिल हो सकते हैं। नई विधानसभा भवन की डिजाइन और सजावट में छत्तीसगढ़ की झलक देखने को मिलेगी।

Chhattisgarh New Assembly: प्रशासनिक कार्यों में बढ़ेगी सुविधा

भवन की सीलिंग पर धान की बालियां उकेरी गई हैं, जो राज्य की कृषि परंपरा और समृद्धि का प्रतीक हैं। वहीं, बस्तर के शिल्पियों ने फर्नीचर तैयार किया है, जिससे स्थानीय कला और हस्तशिल्प को सम्मान मिला है। नया परिसर इस तरह बनाया गया है कि एक ही सर्किल में मंत्रालय, संचालनालय और विधानसभा भवन मौजूद रहेंगे। इससे प्रशासनिक कार्यों में सुविधा और पारदर्शिता बढ़ेगी।

भवन से जुड़ा दिलचस्प तथ्य

नई विधानसभा का भूमि पूजन कांग्रेस सरकार के दौरान हुआ था, जबकि इसका निर्माण कार्य भाजपा सरकार में पूरा हुआ। 28 अगस्त 2020 को तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने इस भवन की आधारशिला रखी थी। उस समय सोनिया गांधी और राहुल गांधी वर्चुअल माध्यम से जुड़े थे। भवन का नाम प्रदेश की पहली सांसद मिनी माता के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया था। वहीं, 2023 में भाजपा सरकार बनने के बाद विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने निर्माण की प्रगति की समीक्षा की और लगभग 5 साल बाद भवन तैयार हुआ।

500 सीटों वाला आधुनिक ऑडिटोरियम

Chhattisgarh New Assembly: नई विधानसभा परिसर में ही एक आधुनिक ऑडिटोरियम भी बनाया गया है, जिसकी क्षमता 500 सीटों की है। इसमें विशाल मंच, VIP लाउंज, प्री-फंक्शन लॉबी, दो ग्रीन रूम, दो प्रशासनिक कक्ष, लिफ्ट और दिव्यांगजनों के लिए रैम्प जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

22 Oct 2025 12:29 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / छत्तीसगढ़ की नई विधानसभा तैयार… 1 नवंबर को पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन, जानें क्या है खास?

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

‘अपना घर’ का सपना हुआ साकार, रायगढ़ जिले में 30 हजार परिवारों के घरों में जले खुशियों के दीप… सशक्त हुई महिलाएं

प्रधानमंत्री आवास योजना photo-patrika)
रायपुर

संतों की कृपा और जनता के विश्वास से ही संभव हुआ सुशासन का दीपोत्सव: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

CM Vishnu Dev Sai
रायपुर

पुलिस जवानों की निष्ठा और अनुशासन से ही राज्य में शांति, सुरक्षा और विश्वास का वातावरण संभव – मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

Vishnu Deo Sai
रायपुर

मुख्यमंत्री विष्णु देव की पहल पर जशपुर और बस्तर जिले में 4 नवीन महाविद्यालयों के लिए 132 पद स्वीकृत

CM साय का संदेश (Photo source- Patrika)
रायपुर

CG News: मातम में बदली दीपावली की खुशियां, सड़क हादसे में पिता-पुत्र की मौत, मां घायल

CG News: मातम में बदली दीपावली की खुशियां, सड़क हादसे में पिता-पुत्र की मौत, मां घायल
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.