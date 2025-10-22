छत्तीसगढ़ की नई विधानसभा तैयार… 1 नवंबर को पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन, जानें क्या है खास?

नई विधानसभा का भूमि पूजन कांग्रेस सरकार के दौरान हुआ था, जबकि इसका निर्माण कार्य भाजपा सरकार में पूरा हुआ। 28 अगस्त 2020 को तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने इस भवन की आधारशिला रखी थी। उस समय सोनिया गांधी और राहुल गांधी वर्चुअल माध्यम से जुड़े थे। भवन का नाम प्रदेश की पहली सांसद मिनी माता के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया था। वहीं, 2023 में भाजपा सरकार बनने के बाद विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने निर्माण की प्रगति की समीक्षा की और लगभग 5 साल बाद भवन तैयार हुआ।