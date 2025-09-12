छत्तीसगढ़ को मिलेगी नई उड़ान! बन रहा सेक्रेटेरिएट, स्टार्टअप, इन्वेस्टर्स, इंडस्ट्री तीनों को फायदा…

राज्य के ज्यादातर स्कूल व कॉलेजों में इनोवेशन सेल संचालित हो रहे हैं। सेक्रेटेरिएट में इनोवेशन सेल को भी शामिल करेंगे। इंडस्ट्री-कॉरपोरेट कंपनियों के पास बहुत सारी समस्याएं होती हैं, जिन्हें वे खुद सॉल्व नहीं करते। वे इन समस्याओं को इनोवेशन सेल या काउंसिल से शेयर करेंगे। ऐसी स्थिति में इन समस्याओं का समाधान तलाशने का काम स्टूडेंट्स को दिया जाएगा।