CG News: छत्तीसगढ़ के ईवी खरीदारों को बांटे 138 करोड़ रुपए, केंद्रीय राज्यमंत्री ने दी जानकारी

CG News: छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) खरीदने वाले उपभोक्ताओं को केंद्र सरकार से बड़ी राहत मिली है। पिछले तीन वर्षों में राज्य के खरीदारों को दो प्रमुख ईवी प्रोत्साहन योजनाओं के तहत 138 करोड़ रुपए से अधिक की सब्सिडी प्रदान की गई है। केंद्रीय भारी उद्योग राज्य मंत्री भूपतिराजु श्रीनिवास वर्मा ने यह जानकारी मंगलवार को लोकसभा में रायपुर के सांसद बृजमोहन अग्रवाल के प्रश्न के उत्तर में दी। मंत्री ने बताया कि फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ (हाइब्रिड) एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फेज-2 (फेम-2) योजना 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2024 तक लागू थी।