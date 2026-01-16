मुख्यमंत्री साय ने जशपुर को दी बड़ी सौगात, 122 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों की घोषणा, 2 हजार से ज्यादा महिलाओं को उज्ज्वला गैस कनेक्शन

उन्होंने पमशाला सामाजिक भवन के विस्तार के लिए ईब नदी पर एनीकट के लिए 39 लाख रुपये, ढुरूडाड़ में कंवर समाज भवन के लिए 25 लाख रुपये और पोंगराबहार में सामाजिक भवन के लिए 20 लाख रुपये की अतिरिक्त घोषणाएँ भी कीं। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने पमशाला स्थित राधा-कृष्ण मंदिर में पूजा-अर्चना कर प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना की।मुख्यमंत्री ने बगीचा में 1 करोड़ रुपये की लागत से निर्माणाधीन मंगल भवन का भी निरीक्षण किया, जिसमें 9,550 वर्गफुट में विशाल हॉल, स्टेज, कक्ष, पार्किंग और आधुनिक सुविधाएं विकसित की जा रही हैं, जिससे स्थानीय नागरिकों को विवाह, सामाजिक और सार्वजनिक आयोजनों के लिए सुसज्जित सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का संकल्प है कि अंतिम व्यक्ति तक सुविधा पहुंचे और बस्तर-सरगुजा जैसे दूरस्थ अंचल भी विकास की मुख्यधारा में मजबूती से आगे बढ़ें।