CG News: मुख्यमंत्री की पहल रंग लाई, किसानों को मिलेगा 60 हजार टन अतिरिक्त यूरिया

CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर किसानों के हित में एक बड़ी राहत मिल रही है। भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ के लिए 60 हजार टन अतिरिक्त यूरिया का आवंटन स्वीकृत किया है। इसमें सितंबर के प्रथम सप्ताह में 20 हजार टन, द्वितीय सप्ताह में 35 हजार टन और शेष 5 हजार टन की आपूर्ति माह के अंत तक की जाएगी। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की हर आवश्यकता पर राज्य सरकार संवेदनशील है। यह अतिरिक्त आवंटन उनकी खरीफ फसलों को सुरक्षित रखने में सहायक होगा।