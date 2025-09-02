Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

CG News: मुख्यमंत्री की पहल रंग लाई, किसानों को मिलेगा 60 हजार टन अतिरिक्त यूरिया

CG News: रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर किसानों के हित में एक बड़ी राहत मिल रही है। भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ के लिए 60 हजार टन अतिरिक्त यूरिया का आवंटन स्वीकृत किया है।

रायपुर

Shradha Jaiswal

Sep 02, 2025

CG News: मुख्यमंत्री की पहल रंग लाई, किसानों को मिलेगा 60 हजार टन अतिरिक्त यूरिया
CG News: मुख्यमंत्री की पहल रंग लाई, किसानों को मिलेगा 60 हजार टन अतिरिक्त यूरिया(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर किसानों के हित में एक बड़ी राहत मिल रही है। भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ के लिए 60 हजार टन अतिरिक्त यूरिया का आवंटन स्वीकृत किया है। इसमें सितंबर के प्रथम सप्ताह में 20 हजार टन, द्वितीय सप्ताह में 35 हजार टन और शेष 5 हजार टन की आपूर्ति माह के अंत तक की जाएगी। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की हर आवश्यकता पर राज्य सरकार संवेदनशील है। यह अतिरिक्त आवंटन उनकी खरीफ फसलों को सुरक्षित रखने में सहायक होगा।

CG News: केंद्र सरकार ने स्वीकृत किया अतिरिक्त आवंटन

मुख्यमंत्री ने कहा कि खरीफ सीजन में किसानों को खाद की आपूर्ति उनकी समयबद्ध जरूरतों के अनुरूप प्राथमिकता से की जा रही है। अब तक निर्धारित लक्ष्य का 98 प्रतिशत यूरिया किसानों तक पहुंच चुकी है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि किसानों को मौसम और फसल की आवश्यकताओं के अनुरूप पर्याप्त खाद की आपूर्ति लगातार जारी रहेगी और उनकी उपज सुरक्षित रहेगी।

मार्कफेड अधिकारियों ने बताया कि चालू खरीफ सीजन के लिए 28 अगस्त की स्थिति में सहकारी क्षेत्र में 3 लाख 91 हजार 79 मीट्रिक टन और निजी क्षेत्र में 3 लाख 11 हजार 563 मीट्रिक टन, इस तरह कुल 7 लाख 2 हजार 642 मीट्रिक टन यूरिया का भंडारण किया गया है।

इसके विरुद्ध 6 लाख 38 हजार 599 मीट्रिक टन यूरिया किसानों को वितरित किया जा चुका है। इसमें 3 लाख 42 हजार 444 मीट्रिक टन सहकारी क्षेत्र और 2 लाख 96 हजार 155 मीट्रिक टन निजी क्षेत्र से वितरण शामिल है। यह आंकड़ा पिछले वर्ष की इसी अवधि में हुए 6 लाख 17 हजार 798 मीट्रिक टन वितरण से अधिक है, जो इस बार

Published on:

02 Sept 2025 10:42 am

Raipur

