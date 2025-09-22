1 नवंबर से कमिश्नरी सिस्टम लागू, 7 राज्यों के मॉडल के आधार पर तैयार होगा खाका

एडीजी प्रदीप गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के दौरान 1 नवंबर 2025 से रायपुर में कमिश्नरी सिस्टम लागू करने की तैयारी को लेकर विचार-विमर्श किया गया। एडीजी ने बताया कि समिति जल्द ही रायपुर के लिए विस्तृत कमिश्नरेट का खाका तैयार करेगी। इसमें कमिश्नर ऑफ पुलिस, जोनल डीसीपी, एसीपी और स्पेशल ब्रांच जैसी इकाइयों की संरचना और अधिकार क्षेत्र तय किए जाएंगे। वर्तमान सेटअप को देखते हुए बल की कमी को दूर करने रिजर्व पुलिस फोर्स को भी थानों में तैनात किया जाएगा।