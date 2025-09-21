नवरात्रि पर कांग्रेस का बड़ा दांव… जारी करेगी मंडल और ब्लॉक अध्यक्षों की सूची, बदले जाएंगे कई चेहरे

Congress Block President List 2025: कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष इस बार सभी की सहमति से अपने हिसाब से संगठन विस्तार करने जा रहे हैं। कांग्रेस में 309 ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति करेगी। इसके साथ 1400 से अधिक मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति करने जा रही है। प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गैदू का कहना है कि मंडल और ब्लॉक अध्यक्षों की सूची एक-दो दिन में जारी हो जाएगी। बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज की नियुक्ति के बाद पहली बार संगठन में इतना बड़ा फेरबदल होगा। जानकारों का कहना है कि अधिकांश ब्लॉक में नए चेहरों को मौका मिलेगा।