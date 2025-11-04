जेम पोर्टल पर दवा खरीदी को लेकर विवाद तेज! 104 दवाओं के 75 करोड़ के ‘महंगे सौदे’ पर सवाल….

जेम पोर्टल में इंप्लांट तो है लेकिन जरूरी एसेसरीज नहीं होने से अस्पताल प्रबंधन और मरीजों की परेशानी भी बढ़ गई है। अस्पताल जेम पोर्टल से तभी खरीदी कर सकता है, जब उनके पास फंड हो। पोर्टल पर 150 दवाएं लिस्टेड हैं। दरअसल अस्पताल के पास लोकल पर्चेस के लिए कुल फंड में केवल 20-25 फीसदी होता है। बाकी फंड सीजीएमएससी के पास होता है। जरूरी चीजें सप्लाई नहीं होने पर प्रबंधन खरीदी तो कर सकता है, लेकिन इसके लिए कॉर्पोरेशन से एनओसी अनिवार्य है।