रायपुर

CREDAI Property Expo: क्रेडाई प्रॉपर्टी एक्सपो कल से, घर ऑफिस खरीदने का सुनहरा मौका

CREDAI Property Expo: बूढ़ापारा इंडोर स्टेडियम में आयोजित होने जा रहा है। इस मेगा इवेंट में 40 नामी डेवलपर्स अपने 250 से अधिक प्रोजेक्ट्स के साथ मौजूद रहेंगे।

रायपुर

Love Sonkar

Aug 21, 2025

CREDAI Property Expo: क्रेडाई प्रॉपर्टी एक्सपो कल से, घर ऑफिस खरीदने का सुनहरा मौका
क्रेडाई प्रॉपर्टी एक्सपो (photo Patrika)

CREDAI Property Expo: क्रेडाई प्रॉपर्टी एक्सपो 22 से 24 अगस्त तक बूढ़ापारा इंडोर स्टेडियम में आयोजित होने जा रहा है। इस मेगा इवेंट में 40 नामी डेवलपर्स अपने 250 से अधिक प्रोजेक्ट्स के साथ मौजूद रहेंगे।

यहां फ्लैट, विला, प्लॉट, बंगला और कमर्शियल स्पेस तक हर तरह के विकल्प मिलेंगे। खास बात यह है कि एक्सपो में ऑन स्पॉट बुकिंग पर आकर्षक ऑफर्स और गिफ्ट्स भी दिए जाएंगे।

क्रेडाई छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष पंकज लाहोटी, सचिव अभिषेक बच्छावत, प्रोग्राम चेयरमेन नवनीत अग्रवाल व को-चेयरपर्सन संजना बघेल ने बताया कि बायर्स के लिए यह सुनहरा अवसर है क्योंकि एक ही छत के नीचे लोकेशन, बजट और जरूरत के अनुसार प्रॉपर्टी चुनने का मौका मिलेगा।

खरीदारों की सुविधा के लिए छत्तीसगढ़ रेरा का स्टॉल होगा जहां लीगल जानकारी उपलब्ध रहेगी। साथ ही आसान शर्तों पर फाइनेंस के लिए बैंकिंग स्टॉल भी रहेंगे। अंतिम दिन बंपर ड्रा भी रखा गया है।

