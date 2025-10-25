Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

Raipur News: रायपुर में 5 साल में दोगुना हुआ क्राइम, जल्द लागू होगी पुलिस कमिश्नरी प्रणाली

Raipur News: रायपुर में काम चुके पुराने पुलिस अफसरों की पोस्टिंग करने की भी तैयारी है। हालांकि अफसरों की पोस्टिंग को लेकर पुलिस अफसरों में काफी खींचतान भी है।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Love Sonkar

Oct 25, 2025

Raipur News: रायपुर में 5 साल में दोगुना हुआ क्राइम, जल्द लागू होगी पुलिस कमिश्नरी प्रणाली

Raipur News: रायपुर में पिछले 5 साल में आबादी तेजी से बढ़ी है। इसके साथ क्राइम का ग्राफ भी दोगुना हो गया है। वर्ष 2020 में रायपुर जिले के सभी थानों में दर्ज मामले कुल 8461 थे, जो बढ़कर वर्ष 2024 में 17 हजार से अधिक हो गए हैं। पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू करने से इसमें काफी राहत मिलने की उमीद जताई जा रही है। इसके लिए रायपुर में काम चुके पुराने पुलिस अफसरों की पोस्टिंग करने की भी तैयारी है। हालांकि अफसरों की पोस्टिंग को लेकर पुलिस अफसरों में काफी खींचतान भी है।

फिलहाल कमिश्नरी लागू करने की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। कमिश्नर कार्यालय और अधिकारियों की पोस्टिंग होना बाकी है। पुलिस कमिश्नरी लागू करने के लिए बनी टीम ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। इस प्रणाली के लागू होने से कई मामलों में पुलिस स्वयं निर्णय ले सकेगी, जिससे कानून व्यवस्था बनाने में उन्हें सुविधा होगी। हर साल 20 हजार से अधिक प्रतिबंधात्मक कार्रवाई पुलिस करती है, लेकिन इस पर फैसला जिला प्रशासन का होता है।

चारों जोन में एसपी स्तर के अधिकारी

रायपुर पुलिस कमिश्नरी को चार जोन में बांटने की तैयारी है। पुलिस कमिश्नर (सीपी) के अलावा एडिशनल सीपी और ज्वाइंट सीपी रहेंगे, जो आईपीएस होंगे। इसके बाद रायपुर उत्तर, रायपुर दक्षिण, रायपुर वेस्ट और नवा रायपुर। हर जोन में एसपी स्तर के अधिकारी होंगे। उनके नीचे एएसपी और डीएसपी व टीआई रहेंगे। कमिश्नरी में प्रशासन और लॉ एंड आर्डर, क्राइम एंड साइबर क्राइम के अलग-अलग अधिकारी होंगे।

बढ़ती आबादी के लिए जरूरी

रायपुर की वर्तमान जनसंया 25 लाख के करीब पहुंच चुकी है। बढ़ती जनसंया के हिसाब से पुलिस कमिश्नरी की लंबे समय से जरूरत महसूस की जा रही थी। खासकर लॉ एंड आर्डर, प्रतिबंधात्मक कार्रवाईयों के अलावा कई तरह के लाइसेंस के लिए जिला प्रशासन के पास लोगों को जाना पड़ता है। शहर में जरूरत के मुताबिक बल की भी कमी है। रायपुर जिले में 3805 पुलिस बल स्वीकृत हैं। इनमें से करीब 800 पद अब तक भरे नहीं जा चुके हैं। कमिश्नरी लागू होने के बाद बल की संया 5 हजार तक की जाएगी।

पुलिस कमिश्नरी 1 नवंबर से लागू करने की तैयारी है। हालांकि अधिकारियों और बल की पोस्टिंग अब तक नहीं हुई और पुलिस कमिश्नर कार्यालय, एसीपी व जेसीपी कार्यालय और बैठक व्यवस्था अब तक तय नहीं हो पाई है। सीपी कार्यालय के लिए पुराना पुलिस मुयालय, शंकर नगर आईजी कार्यालय, वर्तमान एसपी ऑफिस को भी बनाया जा सकता है।

राजधानी में काम कर चुके अफसरों की मांग

प्रदेश में रायपुर कमिश्नरी पहला प्रयोग है। इसके जरिए बेहतर कानून व्यवस्था का संदेश देने की तैयारी है। इसके लिए कमिश्नरी में उन अधिकारियों की पोस्टिंग हो सकती है, जो रायपुर में काम कर चुके हैं। इसमें आईपीएस से लेकर एएसपी, डीएसपी स्तर के अधिकारियों की पोस्टिंग हो सकती है। कुछ पुराने अधिकारियों ने काम करने की इच्छा भी जाहिर कर दी है।

9324

2022

2023

2021

2024

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

25 Oct 2025 10:24 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Raipur News: रायपुर में 5 साल में दोगुना हुआ क्राइम, जल्द लागू होगी पुलिस कमिश्नरी प्रणाली

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Rajyoutsav 2025: 1 नवंबर से शुरू हो रहा राज्योत्सव, 5 बॉलीवुड सिंगर के साथ 1000 छत्तीसगढ़ी कलाकार बिखेरेंगे जादू

Rajyoutsav 2025: 1 नवंबर से शुरू हो रहा राज्योत्सव, 5 बॉलीवुड सिंगर के साथ 1000 छत्तीसगढ़ी कलाकार बिखेरेंगे जादू
रायपुर

CG News: एनआईटी के इन्क्यूबेशन सेंटर में 15 नए स्टार्टअप आइडिया, रास्ते बताने के साथ ही लोकेशन तक पहुंचाने में भी मदद करेगा चश्मा

CG News: एनआईटी के इन्क्यूबेशन सेंटर में 15 नए स्टार्टअप आइडिया, रास्ते बताने के साथ ही लोकेशन तक पहुंचाने में भी मदद करेगा चश्मा
रायपुर

Indian Railway: रायपुर से गुजरेगी चर्लपल्लि बरौनी छठ पूजा ट्रेन, इस में एक्सप्रेस में अतिरिक्त एसी-3 कोच

Indian Railway: रायपुर से गुजरेगी चर्लपल्लि बरौनी छठ पूजा ट्रेन, इस एक्सप्रेस में अतिरिक्त एसी-3 कोच
रायपुर

Raipur News: भाजपा नेता की कार से महंगे गिट चोरी, ढूंढ रही पुलिस नहीं मिला कोई सुराग

Raipur News: भाजपा नेता की कार से महंगे गिट चोरी, ढूंढ रही पुलिस नहीं मिला कोई सुराग
रायपुर

Raipur News: खुदकुशी करने से पहले विवाहिता ने वीडियो बनाकर अपनी मां को भेजा, महिला के पति सहित चार को भेजा जेल

Raipur News: खुदकुशी करने से पहले विवाहिता ने वीडियो बनाकर अपनी मां को भेजा, महिला के पति सहित चार को भेजा जेल
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.