Raipur News: रायपुर में 5 साल में दोगुना हुआ क्राइम, जल्द लागू होगी पुलिस कमिश्नरी प्रणाली

Raipur News: रायपुर में पिछले 5 साल में आबादी तेजी से बढ़ी है। इसके साथ क्राइम का ग्राफ भी दोगुना हो गया है। वर्ष 2020 में रायपुर जिले के सभी थानों में दर्ज मामले कुल 8461 थे, जो बढ़कर वर्ष 2024 में 17 हजार से अधिक हो गए हैं। पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू करने से इसमें काफी राहत मिलने की उमीद जताई जा रही है। इसके लिए रायपुर में काम चुके पुराने पुलिस अफसरों की पोस्टिंग करने की भी तैयारी है। हालांकि अफसरों की पोस्टिंग को लेकर पुलिस अफसरों में काफी खींचतान भी है।
फिलहाल कमिश्नरी लागू करने की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। कमिश्नर कार्यालय और अधिकारियों की पोस्टिंग होना बाकी है। पुलिस कमिश्नरी लागू करने के लिए बनी टीम ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। इस प्रणाली के लागू होने से कई मामलों में पुलिस स्वयं निर्णय ले सकेगी, जिससे कानून व्यवस्था बनाने में उन्हें सुविधा होगी। हर साल 20 हजार से अधिक प्रतिबंधात्मक कार्रवाई पुलिस करती है, लेकिन इस पर फैसला जिला प्रशासन का होता है।
रायपुर पुलिस कमिश्नरी को चार जोन में बांटने की तैयारी है। पुलिस कमिश्नर (सीपी) के अलावा एडिशनल सीपी और ज्वाइंट सीपी रहेंगे, जो आईपीएस होंगे। इसके बाद रायपुर उत्तर, रायपुर दक्षिण, रायपुर वेस्ट और नवा रायपुर। हर जोन में एसपी स्तर के अधिकारी होंगे। उनके नीचे एएसपी और डीएसपी व टीआई रहेंगे। कमिश्नरी में प्रशासन और लॉ एंड आर्डर, क्राइम एंड साइबर क्राइम के अलग-अलग अधिकारी होंगे।
रायपुर की वर्तमान जनसंया 25 लाख के करीब पहुंच चुकी है। बढ़ती जनसंया के हिसाब से पुलिस कमिश्नरी की लंबे समय से जरूरत महसूस की जा रही थी। खासकर लॉ एंड आर्डर, प्रतिबंधात्मक कार्रवाईयों के अलावा कई तरह के लाइसेंस के लिए जिला प्रशासन के पास लोगों को जाना पड़ता है। शहर में जरूरत के मुताबिक बल की भी कमी है। रायपुर जिले में 3805 पुलिस बल स्वीकृत हैं। इनमें से करीब 800 पद अब तक भरे नहीं जा चुके हैं। कमिश्नरी लागू होने के बाद बल की संया 5 हजार तक की जाएगी।
पुलिस कमिश्नरी 1 नवंबर से लागू करने की तैयारी है। हालांकि अधिकारियों और बल की पोस्टिंग अब तक नहीं हुई और पुलिस कमिश्नर कार्यालय, एसीपी व जेसीपी कार्यालय और बैठक व्यवस्था अब तक तय नहीं हो पाई है। सीपी कार्यालय के लिए पुराना पुलिस मुयालय, शंकर नगर आईजी कार्यालय, वर्तमान एसपी ऑफिस को भी बनाया जा सकता है।
प्रदेश में रायपुर कमिश्नरी पहला प्रयोग है। इसके जरिए बेहतर कानून व्यवस्था का संदेश देने की तैयारी है। इसके लिए कमिश्नरी में उन अधिकारियों की पोस्टिंग हो सकती है, जो रायपुर में काम कर चुके हैं। इसमें आईपीएस से लेकर एएसपी, डीएसपी स्तर के अधिकारियों की पोस्टिंग हो सकती है। कुछ पुराने अधिकारियों ने काम करने की इच्छा भी जाहिर कर दी है।
9324
2022
2023
2021
2024
