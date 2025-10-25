Raipur News: रायपुर में 5 साल में दोगुना हुआ क्राइम, जल्द लागू होगी पुलिस कमिश्नरी प्रणाली

Raipur News: रायपुर में पिछले 5 साल में आबादी तेजी से बढ़ी है। इसके साथ क्राइम का ग्राफ भी दोगुना हो गया है। वर्ष 2020 में रायपुर जिले के सभी थानों में दर्ज मामले कुल 8461 थे, जो बढ़कर वर्ष 2024 में 17 हजार से अधिक हो गए हैं। पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू करने से इसमें काफी राहत मिलने की उमीद जताई जा रही है। इसके लिए रायपुर में काम चुके पुराने पुलिस अफसरों की पोस्टिंग करने की भी तैयारी है। हालांकि अफसरों की पोस्टिंग को लेकर पुलिस अफसरों में काफी खींचतान भी है।