Crime News: लव ट्रायंगल ने ली जान! कमरे में खून से लथपथ मिली स्टाफ नर्स की लाश, जानें पूरा मामला

Crime News: रायपुर में सनसनीखेज मर्डर केस — टिकरापारा क्षेत्र में 23 वर्षीय स्टाफ नर्स प्रियंका दास की हत्या से शहर दहला। लव ट्रायंगल में मर्डर की आशंका।

less than 1 minute read

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Oct 09, 2025

स्टाफ नर्स की लव ट्रायंगल में निर्मम हत्या (Photo source- Patrika)

स्टाफ नर्स की लव ट्रायंगल में निर्मम हत्या (Photo source- Patrika)

Crime News: राजधानी रायपुर के टिकरापारा थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां लालपुर पटेल चौक स्थित एक मकान से 23 वर्षीय युवती प्रियंका दास की लाश बरामद हुई। मृतका शहर के एक निजी अस्पताल में स्टाफ नर्स के रूप में कार्यरत थी। जानकारी के अनुसार, प्रियंका का उसके बॉयफ्रेंड से पिछले कुछ समय से विवाद चल रहा था।

पुलिस को शक है कि यह हत्या लव ट्रायंगल के चलते की गई है। घटना के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है। पड़ोसियों ने बताया कि रात में कमरे से झगड़े की आवाजें सुनाई दी थीं, जिसके बाद दरवाजा बंद हो गया था। सूचना मिलते ही टिकरापारा पुलिस मौके पर पहुंची और फॉरेंसिक टीम ने सबूत जुटाए। आरोपी युवक को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।

Crime News: पुलिस ने बताया कि घटना के हर एंगल से जांच की जा रही है, जिसमें प्रेम प्रसंग, प्रतिशोध और पारिवारिक विवाद सभी पहलुओं पर ध्यान दिया जा रहा है। एफएसएल टीम ने घटनास्थल से खून से सने कपड़े, मोबाइल फोन और चाकू जब्त किया है। मृतका के परिजनों को सूचना दे दी गई है।

