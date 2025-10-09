Crime News: लव ट्रायंगल ने ली जान! कमरे में खून से लथपथ मिली स्टाफ नर्स की लाश, जानें पूरा मामला

पुलिस को शक है कि यह हत्या लव ट्रायंगल के चलते की गई है। घटना के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है। पड़ोसियों ने बताया कि रात में कमरे से झगड़े की आवाजें सुनाई दी थीं, जिसके बाद दरवाजा बंद हो गया था। सूचना मिलते ही टिकरापारा पुलिस मौके पर पहुंची और फॉरेंसिक टीम ने सबूत जुटाए। आरोपी युवक को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।