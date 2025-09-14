दल्ली राजहरा बाजार बंद! भाजपा नेता की गिरफ्तारी के विरोध में उतरा चेम्बर ऑफ कॉमर्स

Dalli Rajhara market closed: गणेश विसर्जन के दौरान दल्लीराजहरा के व्यापारी और भाजपा पार्षद विशाल मोटवानी की गिरफ्तारी को लेकर व्यापारियों ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। दल्ली राजहरा बाजार पिछले दो दिनों से बंद है। शनिवार को चेम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रदेश अध्यक्ष सतीश थौरानी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल बालोद पहुंचा और कलेक्टर परिसर में एडिशनल एसपी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपते हुए रिहाई की मांग की।
व्यापारियों का कहना है कि मोटवानी की गिरफ्तारी बिना किसी ठोस कारण के की गई है, जिससे पूरे व्यापारी समुदाय में आक्रोश है। इस मुलाकात के दौरान राजहरा परिवहन संघ ने भी अपनी समस्याएं बताकर चेंबर प्रदेश अध्यक्ष सतीश थौरानी को एक ज्ञापन सौंपा।
Dalli Rajhara market closed: इस अवसर पर चेंबर कोषाध्यक्ष निकेश बरड़िया, सलाहकार अशोक मलानी, किशोर आहूजा, गोविंद वाधवानी, कार्यकारी अध्यक्ष-राधाकिशन सुंदरानी, जसप्रीत सिंह सलूजा, उपाध्यक्ष- राजेश गुरनानी, दिलीप इसरानी, अशोक क्षेतीजा, मनीष प्रजापति, अशोक राठी दुर्ग सहित अनेक जगहों के व्यापारी शामिल थे।