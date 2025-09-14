Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

दल्ली राजहरा बाजार बंद! भाजपा नेता की गिरफ्तारी के विरोध में उतरा चेम्बर ऑफ कॉमर्स

Dalli Rajhara market closed: गणेश विसर्जन के दौरान दल्लीराजहरा के व्यापारी और भाजपा पार्षद विशाल मोटवानी की गिरफ्तारी को लेकर व्यापारियों ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। दल्ली राजहरा बाजार पिछले दो दिनों से बंद है। शनिवार को चेम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रदेश अध्यक्ष सतीश थौरानी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल बालोद पहुंचा और कलेक्टर [&hellip;]

रायपुर

Laxmi Vishwakarma

Sep 14, 2025

दल्ली राजहरा बाजार बंद का समर्थन किया (Photo source- Patrika)
दल्ली राजहरा बाजार बंद का समर्थन किया (Photo source- Patrika)

Dalli Rajhara market closed: गणेश विसर्जन के दौरान दल्लीराजहरा के व्यापारी और भाजपा पार्षद विशाल मोटवानी की गिरफ्तारी को लेकर व्यापारियों ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। दल्ली राजहरा बाजार पिछले दो दिनों से बंद है। शनिवार को चेम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रदेश अध्यक्ष सतीश थौरानी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल बालोद पहुंचा और कलेक्टर परिसर में एडिशनल एसपी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपते हुए रिहाई की मांग की।

व्यापारियों का कहना है कि मोटवानी की गिरफ्तारी बिना किसी ठोस कारण के की गई है, जिससे पूरे व्यापारी समुदाय में आक्रोश है। इस मुलाकात के दौरान राजहरा परिवहन संघ ने भी अपनी समस्याएं बताकर चेंबर प्रदेश अध्यक्ष सतीश थौरानी को एक ज्ञापन सौंपा।

Dalli Rajhara market closed: इस अवसर पर चेंबर कोषाध्यक्ष निकेश बरड़िया, सलाहकार अशोक मलानी, किशोर आहूजा, गोविंद वाधवानी, कार्यकारी अध्यक्ष-राधाकिशन सुंदरानी, जसप्रीत सिंह सलूजा, उपाध्यक्ष- राजेश गुरनानी, दिलीप इसरानी, अशोक क्षेतीजा, मनीष प्रजापति, अशोक राठी दुर्ग सहित अनेक जगहों के व्यापारी शामिल थे।

CG News: बीच बाजार प्रीमियम वाइन शॉप खोलने का जिन्न फिर आया बाहर, भाजपा के बाद अब कांग्रेस कर रही विरोध
जगदलपुर
सभी प्रमुख शहरों में प्रीमियम वाइन शॉप खुली (Photo source- Patrika)

CG News: कृषि महाविद्यालय बनाने की मांग, फिंगेश्वर में दिखा महाबंद का असर, आज तहसील दफ्तर का घेराव
गरियाबंद
CG News: कृषि महाविद्यालय बनाने की मांग, फिंगेश्वर में दिखा महाबंद का असर, आज तहसील दफ्तर का घेराव

Published on:

14 Sept 2025 12:56 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / दल्ली राजहरा बाजार बंद! भाजपा नेता की गिरफ्तारी के विरोध में उतरा चेम्बर ऑफ कॉमर्स

