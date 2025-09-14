दल्ली राजहरा बाजार बंद! भाजपा नेता की गिरफ्तारी के विरोध में उतरा चेम्बर ऑफ कॉमर्स

Dalli Rajhara market closed: गणेश विसर्जन के दौरान दल्लीराजहरा के व्यापारी और भाजपा पार्षद विशाल मोटवानी की गिरफ्तारी को लेकर व्यापारियों ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। दल्ली राजहरा बाजार पिछले दो दिनों से बंद है। शनिवार को चेम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रदेश अध्यक्ष सतीश थौरानी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल बालोद पहुंचा और कलेक्टर परिसर में एडिशनल एसपी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपते हुए रिहाई की मांग की।