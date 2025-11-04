महिला विश्वकप में बेटियों का कमाल! छत्तीसगढ़ की खिलाड़ी बोलीं- अब हर बेटी थामेगी बल्ला, लिखेगी नया इतिहास…

महिला विश्वकप में बेटियों का कमाल(photo-patrika)
Womens World Cup 2025: क्रिकेट विश्वकप जीतने वाली टीम देश की होनहार बेटियों के लिए प्रेरणास्त्रोत बन गई है। विश्व विजेता बनी इस टीम को छत्तीसगढ़ के भी क्रिकेटरों, खेल संघों के पदाधिकारियों ने बधाई दी है। सभी ने एक सुर में बेटियों को खेलों से जोड़ने के लिए संजीवनी बताया है।
छत्तीसगढ़ की महिला क्रिकेटरों और प्रशिक्षकों का कहना है कि इस उपलब्धि से देशभर की बेटियां खेलों से जुड़ने के लिए प्रेरित होंगी। यह उपलब्धि संदेश दे रही है कि बेटियां भी बेटों से कम नहीं। उल्लेखनीय है कि भारतीय महिला टीम ने रविवार को दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर विश्वकप ट्रॉफी दिलाई।
छत्तीसगढ़ महिला क्रिकेट टीम मुख्य कोच श्वेता मिश्रा ने कहा की भारतीय महिला टीम विश्वकप जीत सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं है… यह एक महत्वपूर्ण मोड़ है। आज बल्ला उठाने वाली हर लडक़ी बड़ा सपना देख सकती है और कल खुद को भारत की जर्सी पहने हुए देख सकती है। भविष्य न सिर्फ उज्ज्वल है, बल्कि अजेय भी है। कोच के तौर पर अब इस जीत से पैदा हुई ऊर्जा का दोहन करने की हमारी ज़िम्मेदारी एक नए स्तर पर है। हमारी लड़कियों की आकांक्षाएं भी उतनी ही ऊंची हैं।
सदस्य छत्तीसगढ़ सीनियर महिला टीम नेहा बडवाइक ने कहा की भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई। उन्होंने हमें भी गौरवान्वित महसूस करने का अवसर दिया है। मुझे यकीन है कि वह दिन दूर नहीं जब दो महिला क्रिकेट टीमें गली क्रिकेट भी खेलेंगी। अब तक हमने अकसर लड़कियों को लड़कों के साथ क्रिकेट खेलते देखा है, लेकिन वह दिन जल्द ही आएगा जब लड़के हमारे खेल से प्रेरित होंगे।
छत्तीसगढ़ सीनियर महिला क्रिकेट टीम कप्तान कीर्ति गुप्ताने कहा की भारतीय महिला क्रिकेट टीम को विश्वकप जीतने की हार्दिक बधाई। निश्चित रूप से यह जीत देश में महिला क्रिकेट इतिहास की नई गाथा लिखेगी और नई दिशा मिलेगी। विजेता टीम नई पीढ़ी को प्रोत्साहित करेगी।
छत्तीसगढ़ सीनियर महिला क्रिकेट टीम सदस्य ऐश्वर्या सिंह ने कहा की भारतीय महिला टीम की विश्वकप में यह ऐतिहासिक जीत सिर्फ उनकी नहीं, बल्कि हर उस भारतीय महिला क्रिकेटर की है जो खुद को उस मंच पर देखने का सपना रखती है। यह जीत सबको सिखाती है कि ज़िंदगी में कितने भी उतार-चढ़ाव आएं, अगर हम खुद पर भरोसा रखें। तो सब कुछ संभव है।
एनआईएस क्रिकेट कोच डॉ. शबाब कुरैशी ने कहा की भारतीय महिला खिलाड़ियों ने अपने जुनून, मेहनत और संघर्ष से दुनिया को दिखा दिया कि भारतीय महिला क्रिकेट नए युग में प्रवेश कर चुका है। यह जीत भारत में महिला क्रिकेट को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा प्रदान करेगी। आने वाले समय में भारत में महिला क्रिकेट नई ऊंचाइयां छुएगा।
