Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

महिला विश्वकप में बेटियों का कमाल! छत्तीसगढ़ की खिलाड़ी बोलीं- अब हर बेटी थामेगी बल्ला, लिखेगी नया इतिहास…

Womens World Cup 2025: छत्तीसगढ़ की महिला क्रिकेटरों और प्रशिक्षकों का कहना है कि इस उपलब्धि से देशभर की बेटियां खेलों से जुड़ने के लिए प्रेरित होंगी।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Nov 04, 2025

महिला विश्वकप में बेटियों का कमाल(photo-patrika)

महिला विश्वकप में बेटियों का कमाल(photo-patrika)

Womens World Cup 2025: क्रिकेट विश्वकप जीतने वाली टीम देश की होनहार बेटियों के लिए प्रेरणास्त्रोत बन गई है। विश्व विजेता बनी इस टीम को छत्तीसगढ़ के भी क्रिकेटरों, खेल संघों के पदाधिकारियों ने बधाई दी है। सभी ने एक सुर में बेटियों को खेलों से जोड़ने के लिए संजीवनी बताया है।

छत्तीसगढ़ की महिला क्रिकेटरों और प्रशिक्षकों का कहना है कि इस उपलब्धि से देशभर की बेटियां खेलों से जुड़ने के लिए प्रेरित होंगी। यह उपलब्धि संदेश दे रही है कि बेटियां भी बेटों से कम नहीं। उल्लेखनीय है कि भारतीय महिला टीम ने रविवार को दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर विश्वकप ट्रॉफी दिलाई।

Womens World Cup 2025: जीत नहीं, एक महत्वपूर्ण मोड़

छत्तीसगढ़ महिला क्रिकेट टीम मुख्य कोच श्वेता मिश्रा ने कहा की भारतीय महिला टीम विश्वकप जीत सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं है… यह एक महत्वपूर्ण मोड़ है। आज बल्ला उठाने वाली हर लडक़ी बड़ा सपना देख सकती है और कल खुद को भारत की जर्सी पहने हुए देख सकती है। भविष्य न सिर्फ उज्ज्वल है, बल्कि अजेय भी है। कोच के तौर पर अब इस जीत से पैदा हुई ऊर्जा का दोहन करने की हमारी ज़िम्मेदारी एक नए स्तर पर है। हमारी लड़कियों की आकांक्षाएं भी उतनी ही ऊंची हैं।

हम सभी गौरवान्वित हैं

सदस्य छत्तीसगढ़ सीनियर महिला टीम नेहा बडवाइक ने कहा की भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई। उन्होंने हमें भी गौरवान्वित महसूस करने का अवसर दिया है। मुझे यकीन है कि वह दिन दूर नहीं जब दो महिला क्रिकेट टीमें गली क्रिकेट भी खेलेंगी। अब तक हमने अकसर लड़कियों को लड़कों के साथ क्रिकेट खेलते देखा है, लेकिन वह दिन जल्द ही आएगा जब लड़के हमारे खेल से प्रेरित होंगे।

महिला क्रिकेट को मिलेगी नई दिशा

छत्तीसगढ़ सीनियर महिला क्रिकेट टीम कप्तान कीर्ति गुप्ताने कहा की भारतीय महिला क्रिकेट टीम को विश्वकप जीतने की हार्दिक बधाई। निश्चित रूप से यह जीत देश में महिला क्रिकेट इतिहास की नई गाथा लिखेगी और नई दिशा मिलेगी। विजेता टीम नई पीढ़ी को प्रोत्साहित करेगी।

देश की हर महिला क्रिकेटर की जीत

छत्तीसगढ़ सीनियर महिला क्रिकेट टीम सदस्य ऐश्वर्या सिंह ने कहा की भारतीय महिला टीम की विश्वकप में यह ऐतिहासिक जीत सिर्फ उनकी नहीं, बल्कि हर उस भारतीय महिला क्रिकेटर की है जो खुद को उस मंच पर देखने का सपना रखती है। यह जीत सबको सिखाती है कि ज़िंदगी में कितने भी उतार-चढ़ाव आएं, अगर हम खुद पर भरोसा रखें। तो सब कुछ संभव है।

जीत महिला क्रिकेटरों को प्रेरणा देने वाली

एनआईएस क्रिकेट कोच डॉ. शबाब कुरैशी ने कहा की भारतीय महिला खिलाड़ियों ने अपने जुनून, मेहनत और संघर्ष से दुनिया को दिखा दिया कि भारतीय महिला क्रिकेट नए युग में प्रवेश कर चुका है। यह जीत भारत में महिला क्रिकेट को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा प्रदान करेगी। आने वाले समय में भारत में महिला क्रिकेट नई ऊंचाइयां छुएगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Women's World Cup 2025

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

04 Nov 2025 10:11 am

Published on:

04 Nov 2025 10:09 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / महिला विश्वकप में बेटियों का कमाल! छत्तीसगढ़ की खिलाड़ी बोलीं- अब हर बेटी थामेगी बल्ला, लिखेगी नया इतिहास…

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Women's World Cup 2025

CG News: सीए फाइनल में गोबरा नवापारा के विवेक लालवानी ने किया टॉप, बताई अपनी अध्ययन रणनीति

CG News: सीए फाइनल में गोबरा नवापारा के विवेक लालवानी ने किया टॉप, बताई अपनी अध्ययन रणनीति
रायपुर

अब फैशन हब बनेगा पुराना सदन, NIFT खोलेगा नया कैंपस, जानें किससे मिलेगा प्रदेश को ज्यादा फायदा…

अब फैशन हब बनेगा पुराना सदन(photo-patrika)
रायपुर

रायपुर में बड़ा साइबर रैकेट का भंडाफोड़! 10 हजार खातों से हो रहा था ठगी का पैसा ट्रांसफर, 50 करोड़ रुपए होल्ड

रायपुर में बड़ा साइबर रैकेट का भंडाफोड़(photo-patrika)
रायपुर

टेंडर में गड़बड़ी का आरोप! MMU चलाने का अनुभव नहीं फिर भी दे दिया ठेका, CGMSC पर उठ रहे सवाल…

टेंडर में गड़बड़ी का आरोप! MMU चलाने का अनुभव नहीं फिर भी दे दिया ठेका, CGMSC पर उठ रहे सवाल...(photo-patrika)
रायपुर

फिर वादे से पलटा प्रशासन..! राज्योत्सव के दौरान सिटी बसें और ऑटो बंद, 3 किमी पैदल चलने को मजबूर लोग…

राज्योत्सव के दौरान सिटी बसें और ऑटो बंद(photo-patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.