महिला विश्वकप में बेटियों का कमाल! छत्तीसगढ़ की खिलाड़ी बोलीं- अब हर बेटी थामेगी बल्ला, लिखेगी नया इतिहास…

छत्तीसगढ़ महिला क्रिकेट टीम मुख्य कोच श्वेता मिश्रा ने कहा की भारतीय महिला टीम विश्वकप जीत सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं है… यह एक महत्वपूर्ण मोड़ है। आज बल्ला उठाने वाली हर लडक़ी बड़ा सपना देख सकती है और कल खुद को भारत की जर्सी पहने हुए देख सकती है। भविष्य न सिर्फ उज्ज्वल है, बल्कि अजेय भी है। कोच के तौर पर अब इस जीत से पैदा हुई ऊर्जा का दोहन करने की हमारी ज़िम्मेदारी एक नए स्तर पर है। हमारी लड़कियों की आकांक्षाएं भी उतनी ही ऊंची हैं।