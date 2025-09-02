Patrika LogoSwitch to English

जयपुर, पटना, राजकोट और चंडीगढ़ के लिए नई उड़ानों की मांग, भोपाल के लिए 20 से मिलेगी रोजाना फ्लाइट

CG Flight News: रायपुर से जयपुर, पटना, राजकोट और चंडीगढ़ के लिए फ्लाइट चलाने की मांग को लेकर ट्रैवल्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने केंद्रीय विमानन मंत्री को पत्र लिखा है।

रायपुर

Shradha Jaiswal

Sep 02, 2025

जयपुर, पटना, राजकोट और चंडीगढ़ के लिए नई उड़ानों की मांग(photo-patrika)
जयपुर, पटना, राजकोट और चंडीगढ़ के लिए नई उड़ानों की मांग(photo-patrika)

CG Flight News: छत्तीसगढ़ के रायपुर में स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर से जयपुर, पटना, राजकोट और चंडीगढ़ के लिए फ्लाइट चलाने की मांग को लेकर ट्रैवल्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने केंद्रीय विमानन मंत्री को पत्र लिखा है। इसमें हवाई यात्रियों की संख्या और छत्तीसगढ़ की हवाई कनेक्टिविटी दूसरे राज्यों के प्रमुख शहरों को जोडऩे की मांग की गई है।

CG Flight News: भोपाल के लिए 20 से रोजाना फ्लाइट

साथ ही बताया गया है कि पिछले काफी समय से इसकी डिमांड की जा रही है। कारोबारी सिलसिले में लोगों के आवागमन को देखते हुए सीधी या कनेङ्क्षक्टग फ्लाइट चलाने कहा गया है। ट्रैवल्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष रमन जादवानी ने बताया कि नई फ्लाइट चलाने पिछले काफी समय से मांग की जा रही है। इसके लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा जा चुका है।

ये भी पढ़ें

Raipur Airport: रनवे पर फ्लाइट खा रही थी हिचकोले, मरम्मत के बाद दोबारा उड़ान शुरू
रायपुर
Raipur Airport

बता दें कि छत्तीसगढ़ से बढ़ी संख्या में उक्त राज्यों के लोग निवास करते है। सीधी फ्लाइट नहीं होने के कारण वाया दिल्ली, भुवनेश्वर व भोपाल होते जाना पड़ता है। भोपाल फ्लाइट का विस्तार: रायपुर से भोपाल के लिए 20 सितंबर से रोजाना फ्लाइट उड़ान भरेगी। इस समय सप्ताह में 3 दिन मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को फ्लाइट का संचालन किया जाता है।

