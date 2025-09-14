Dental Conference: प्रदेश में 5 नए मेडिकल कॉलेजों की मिली मंजूरी, स्वास्थ्य सेवाओं का होगा विस्तार

Dental Conference: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शनिवार को एक होटल में आयोजित डेंटल कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ करते हुए कहा कि तंबाकू, पान मसाला व गुटखा से मुंह के कैंसर के मरीज बढ़ रहे हैं। इससे दांत भी खराब होते हैं। इसलिए डेंटिस्ट दांतों की सुरक्षा व सुंदर मुस्कान के लिए जनजागरूकता अभियान चलाएं। सीएम ने कहा कि प्रदेश की 3 करोड़ जनता के आरोग्य के साथ हम विकसित छत्तीसगढ़ का सपना साकार करेंगे।
पिछले 20 महीनों में हमने स्वास्थ्य अधोसंरचना को मजबूत करते हुए दुर्गम अंचलों तक स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाने का कार्य किया है। उन्होंने दंत चिकित्सा और दांतों की देखभाल से जुड़े उपयोगी उपकरणों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। साथ ही डेंटल एसोसिएशन की वार्षिक स्मारिका का विमोचन भी किया। जनता के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने की बात करते हुए सीएम ने कहा कि प्रदेश में पांच नए मेडिकल कॉलेजों की मंजूरी दी गई है।
फिजियोथैरेपी, नर्सिंग और मदर-चाइल्ड हॉस्पिटल जैसे संस्थानों की स्थापना की जा रही है। वर्ष 2000 में जहां केवल एक मेडिकल कॉलेज था, वहीं आज 15 मेडिकल कॉलेज स्थापित हो चुके हैं। आयुष्मान भारत योजना और प्रधानमंत्री वय वंदना योजना से मरीजों और बुजुर्गों को नि:शुल्क इलाज की सुविधा मिल रही है। वहीं सस्ती जेनेरिक दवाइयां आम जनता को राहत प्रदान कर रही हैं।
साय ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश का जीएसडीपी 5 लाख करोड़ है, जिसे वर्ष 2047 तक 75 लाख करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य है। इस दिशा में हम पूरी निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं। हम खनिज और वन संपदा से समृद्ध है, मेहनतकश किसान और परिश्रमी जनता इसकी असली ताकत हैं। मानव की मुस्कान सबसे कीमती है और उसे सुरक्षित रखने व सहेजने में दंत चिकित्सकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।
Dental Conference: उन्होंने कहा कि तीन दिवसीय इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दंत चिकित्सक मुंह और दांत से जुड़ी बीमारियों पर विस्तृत चर्चा करेंगे और उनके उपचार की दिशा में नए संभावनाओं के द्वार खुलेंगे। स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने कहा कि विशेष पिछड़ी जनजाति बहुल क्षेत्रों में मोबाइल मेडिकल यूनिट और दुर्गम क्षेत्रों के लिए बाइक एम्बुलेंस सेवा शुरू की जा रही है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ पूरे देश में सबसे अधिक कैशलेस इलाज सुविधा देने वाला राज्य बन चुका है।