Diwali Holiday 2025: छत्तीसगढ़ में 20 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक सरकारी छुट्टी, स्कूल-कॉलेज और बैंक भी रहेंगे बंद

सरकार के आदेश के अनुसार, दिवाली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज को ध्यान में रखते हुए 20 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक राज्य में लंबी छुट्टी रहेगी। इस अवधि में 19 अक्टूबर और 25 अक्टूबर रविवार होने के कारण स्कूल पहले से ही बंद रहेंगे, जिससे कुल मिलाकर स्कूलों में 8 दिनों की छुट्टी रहेगी। इस छुट्टी अवधि का उद्देश्य छात्रों और कर्मचारियों को त्योहार की तैयारियों के लिए पर्याप्त समय देना है।