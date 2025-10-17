Diwali Holiday 2025: छत्तीसगढ़ में 20 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक सरकारी छुट्टी, स्कूल-कॉलेज और बैंक भी रहेंगे बंद(photo-patrika)
Diwali Holiday 2025: छत्तीसगढ़ में दिवाली 2025 को लेकर राज्य सरकार ने आधिकारिक छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। इस बार दिवाली का पर्व 20 अक्टूबर को पड़ रहा है और इस दिन पूरे राज्य में सभी सरकारी कार्यालय, स्कूल-कॉलेज और बैंक बंद रहेंगे। इस दौरान सरकारी कर्मचारियों और छात्रों को छुट्टी का लाभ मिलेगा और वे परिवार के साथ त्योहार की खुशियाँ मना सकेंगे।
सरकार के आदेश के अनुसार, दिवाली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज को ध्यान में रखते हुए 20 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक राज्य में लंबी छुट्टी रहेगी। इस अवधि में 19 अक्टूबर और 25 अक्टूबर रविवार होने के कारण स्कूल पहले से ही बंद रहेंगे, जिससे कुल मिलाकर स्कूलों में 8 दिनों की छुट्टी रहेगी। इस छुट्टी अवधि का उद्देश्य छात्रों और कर्मचारियों को त्योहार की तैयारियों के लिए पर्याप्त समय देना है।
प्राइवेट स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थानों में भी 20 अक्टूबर को दिवाली की छुट्टी रहेगी, ताकि सभी को पर्व की खुशियों में शामिल होने का मौका मिल सके। इसके अलावा, इस अवधि में कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे, जिससे त्योहार का माहौल पूरे राज्य में देखने को मिलेगा।
विशेषज्ञों का कहना है कि छुट्टी से पहले सभी जरूरी कार्यों और कामकाज को पूरा कर लेना सबसे बेहतर होगा, ताकि त्योहार के दिन किसी प्रकार की असुविधा न हो। इस बार की छुट्टियाँ कर्मचारियों, छात्रों और परिवारों के लिए त्योहार का आनंद दोगुना करने वाली साबित होंगी।
छत्तीसगढ़ में दिवाली 2025 की यह छुट्टी न केवल शिक्षा और कार्यालयीन कामकाज पर असर डालती है, बल्कि यह राज्य के सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों को भी सुचारू रूप से आयोजित करने का अवसर प्रदान करती है। इस तरह, यह छुट्टी पूरे राज्य में त्योहार की खुशियों और उत्साह को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
