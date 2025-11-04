Patrika LogoSwitch to English

2003 की सूची में नाम होने पर दिखाने होंगे दस्तावेज! वोटर ID सत्यापन शुरू, आज से घर-घर पहुंचेगी टीम…

Voter ID Verification: रायपुर प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के तहत मंगलवार 4 नवंबर से घर-घर गणना चरण की शुरुआत होगी।

2 min read
रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Nov 04, 2025

2003 की सूची में नाम होने पर दिखाने होंगे दस्तावेज! वोटर ID सत्यापन शुरू, आज से घर-घर पहुंचेगी टीम...(photo-patrika)

2003 की सूची में नाम होने पर दिखाने होंगे दस्तावेज! वोटर ID सत्यापन शुरू, आज से घर-घर पहुंचेगी टीम...(photo-patrika)

Voter ID Verification: छत्तीसगढ़ के रायपुर प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के तहत मंगलवार 4 नवंबर से घर-घर गणना चरण की शुरुआत होगी। इस प्रक्रिया में बीएलओ घर-घर जाकर मतदाता परिचय पत्र का सत्यापन करेंगे। प्रथम चरण के साथ आगे की प्रक्रियाओं को लेकर सोमवार को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी यशवंत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि प्रथम चरण की प्रक्रिया जारी है।

जिनका नाम साल 2003 के एसआईआर में है, उन्हें दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। केवल 5-6 प्रतिशत मतदाताओं को ही दस्तावेज देने की जरूरत होगी। उन्होंने बताया कि असुविधा होने पर बीएलओ मतदाता हेल्पलाइन नंबर 1950 पर कॉल रिक्वेस्ट के माध्यम से मदद ले सकते हैं।

Voter ID Verification: मतदाता सूची का मिलान 2003 के आधार पर

उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में विगत एसआईआर की मतदाता सूची वर्ष 2003 को आधार मानकर मिलान किया गया है। बीएलओ ने वर्तमान में केवल अपने मतदान केंद्र के मतदाताओं का मिलान किया है, जो कि 71 प्रतिशत के करीब है। अधिकारियों ने बताया कि 2003 के बाद से आज पर्यंत कई मतदाता अन्यत्र शिट हुए हैं। मतदान केन्द्रों का परिसीमन भी हुआ है।

एन्यूमरेशन फेज में बीएलओ द्वारा मतदाताओं के घर-घर सर्वे के दौरान यह मिलान प्रतिशत 10-15 प्रतिशत और बढ़ जाएगा। मतदाता सूची में लगभग 50 प्रतिशत महिलाएं हैं। वर्ष 2003 के एसआईआर के बाद विवाहित महिलाएं अपने तत्कालीन मतदान केंद्र से अन्यत्र स्थानांतरित हुई हैं। बीएलओ द्वारा घर-घर एन्यूमरेशन फेज में 15 से 20 प्रतिशत और महिला मतदाताओं का मिलान किया जा सकेगा।

राजनीति दलों से सहयोग की अपील

सीईओ यशवंत कुमार ने राजनीतिक दलों से आग्रह किया है। उन्होंने पुनरीक्षण के दौरान अपने बूथ स्तरीय एजेंटों (बीएलओ) के माध्यम से निर्वाचन आयोग के कर्मचारियों को पूरा सहयोग देने की अपील की है, ताकि छूटे हुए पात्र नागरिकों के नाम सूची में जोड़े जा सकें और मृत या स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाए जा सकें।

क्या-क्या कार्य होंगे

घर-घर गणना चरण अवधि- 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक

मसौदा सूची का प्रकाशन - 9 दिसंबर

दावा-आपत्तियों की अवधि - 9 दिसंबर से 8 जनवरी 2026 तक

नोटिस चरण (सुनवाई व सत्यापन)- 9 दिसंबर से 31 जनवरी 2026 तक

अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन - 7 फरवरी 2026

Updated on:

04 Nov 2025 01:03 pm

Published on:

04 Nov 2025 12:48 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / 2003 की सूची में नाम होने पर दिखाने होंगे दस्तावेज! वोटर ID सत्यापन शुरू, आज से घर-घर पहुंचेगी टीम…

