Dr. Ramkumar Behar passes away: छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध इतिहासकार डॉ. रामकुमार बेहार का निधन, CM साय ने जताया शोक

छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध इतिहासकार डॉ. रामकुमार बेहार के निधन पर CM साय ने दुःख जताते हुए X पोस्ट में लिखा, छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध इतिहासकार, साहित्यकार, चिंतक और मृदुभाषी शिक्षाविद् डॉ. रामकुमार बेहार जी के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद है। उन्होंने अपने ज्ञान, विचार और लेखनी से छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक एवं बौद्धिक धरोहर को समृद्ध किया। उनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें और शोकाकुल परिवार को यह असहनीय दुःख सहन करने की शक्ति दें।