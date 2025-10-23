Dr. Ramkumar Behar passes away: छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध इतिहासकार डॉ. रामकुमार बेहार का निधन, CM साय ने जताया शोक

प्रसिद्ध इतिहासकार डॉ. बेहार का निधन, सीएम ने जताया शोक (फोटो- पत्रिका)
Dr. Ramkumar Behar passes away: प्रदेश के वरिष्ठ साहित्यकार, इतिहासकार और शिक्षाविद डॉ. रामकुमार बेहार का बुधवार को रायपुर के सुंदर नगर स्थित निवास में निधन होगा। वे लंबे समय से साहित्य, इतिहास और शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय रहे। वे छत्तीसगढ़ शोध संस्थान के अध्यक्ष थे। उनकी लगभग 35 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। उनके निधन पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने गहरा शोक जताया है।
छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध इतिहासकार डॉ. रामकुमार बेहार के निधन पर CM साय ने दुःख जताते हुए X पोस्ट में लिखा, छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध इतिहासकार, साहित्यकार, चिंतक और मृदुभाषी शिक्षाविद् डॉ. रामकुमार बेहार जी के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद है। उन्होंने अपने ज्ञान, विचार और लेखनी से छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक एवं बौद्धिक धरोहर को समृद्ध किया। उनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें और शोकाकुल परिवार को यह असहनीय दुःख सहन करने की शक्ति दें।
