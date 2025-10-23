Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

Dr. Ramkumar Behar passes away: छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध इतिहासकार डॉ. रामकुमार बेहार का निधन, CM साय ने जताया शोक

Dr. Ramkumar Behar passes away: प्रदेश के वरिष्ठ साहित्यकार, इतिहासकार और शिक्षाविद डॉ. रामकुमार बेहार का बुधवार को रायपुर के सुंदर नगर स्थित निवास में निधन होगा।

less than 1 minute read

रायपुर

image

Khyati Parihar

Oct 23, 2025

प्रसिद्ध इतिहासकार डॉ. बेहार का निधन, सीएम ने जताया शोक (फोटो- पत्रिका)

प्रसिद्ध इतिहासकार डॉ. बेहार का निधन, सीएम ने जताया शोक (फोटो- पत्रिका)

Dr. Ramkumar Behar passes away: प्रदेश के वरिष्ठ साहित्यकार, इतिहासकार और शिक्षाविद डॉ. रामकुमार बेहार का बुधवार को रायपुर के सुंदर नगर स्थित निवास में निधन होगा। वे लंबे समय से साहित्य, इतिहास और शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय रहे। वे छत्तीसगढ़ शोध संस्थान के अध्यक्ष थे। उनकी लगभग 35 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। उनके निधन पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने गहरा शोक जताया है।

CM साय ने कही ये बात

छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध इतिहासकार डॉ. रामकुमार बेहार के निधन पर CM साय ने दुःख जताते हुए X पोस्ट में लिखा, छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध इतिहासकार, साहित्यकार, चिंतक और मृदुभाषी शिक्षाविद् डॉ. रामकुमार बेहार जी के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद है। उन्होंने अपने ज्ञान, विचार और लेखनी से छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक एवं बौद्धिक धरोहर को समृद्ध किया। उनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें और शोकाकुल परिवार को यह असहनीय दुःख सहन करने की शक्ति दें।

नहीं रहे छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध कवि सुरजीत नवदीप, 6 दशकों की साहित्यिक यात्रा का अंत, 8 काव्य संग्रह की विरासत छोड़ी…
धमतरी
छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध कवि सुरजीत नवदीप का निधन (फोटो सोर्स- पत्रिका)

रायपुर

छत्तीसगढ़

नया रायपुर की हरियाली और संस्कृति ने छू लिया असरानी का दिल, प्लॉट लेने की जताई थी इच्छा… जानें उन्होंने क्या कहा था?

नया रायपुर की हरियाली और संस्कृति ने छू लिया असरानी का दिल (फोटो सोर्स- पत्रिका)
रायपुर

कसडोल में शूट हुई क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज 'जनावर: द बीस्ट विदिन'… रायपुर के अमित शर्मा ने निभाया बड़ा रोल, बताया रेकी से ऑडिशन तक का सफर

जनावर: द बीस्ट विदिन (फोटो सोर्स- पत्रिका)
रायपुर

Good News: अनुसूचित जाति के मेधावी बच्चों को मिलेगा निजी स्कूलों में पढ़ने का मौका, इस तारीख तक कर सकेंगे आवेदन

स्कूल बंद (Image Source: Chatgpt)
रायपुर

Indigo Flight: रायपुर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए दो नई फ्लाइट 26 अक्टूबर से, जल्द मुंबई के लिए भी उड़ान… शेड्यूल जारी

इंडिगो फ्लाइट (ANI)
रायपुर

खुशियों पर छाया मौत का साया… अलग-अलग घटनाओं में 7 लोगों की हत्या, वारदातों से दहला छत्तीसगढ़

crime
रायपुर
Patrika Site Logo

