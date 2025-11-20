Patrika LogoSwitch to English

24 नवंबर से आबकारी आरक्षक दस्तावेज़ सत्यापन शुरू, अभ्यर्थियों को नवा रायपुर में हाज़िर होना अनिवार्य…

Excise Constable Document verification: अभ्यर्थियों के दस्तावेज़ सत्यापन और शारीरिक मापदंड 24 नवंबर से 1 दिसंबर तक किए जाएंगे। सूची आबकारी विभाग की वेबसाइट पर अपलोड की गई है।

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Nov 20, 2025

Excise Constable Document verification: छत्तीसगढ़ के रायपुर में छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आबकारी आरक्षक के घोषित परिणाम में वरीयता प्राप्त अभ्यर्थियों के दस्तावेज़ सत्यापन और शारीरिक मापदंड 24 नवंबर से 1 दिसंबर तक किए जाएंगे। सूची आबकारी विभाग की वेबसाइट पर अपलोड की गई है। अभ्यर्थियों को 10 बजे से शाम 5 बजे तक उपस्थित होकर दस्तावेज़ सत्यापन कराना अनिवार्य है।

Excise Constable Document verification: दस्तावेज़ अपूर्ण हुए तो हो सकती है परेशानी

यह प्रक्रिया कार्यालय आबकारी आयुक्त, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, वाणिज्यिक कर भवन, नवा रायपुर अटल नगर के सभा कक्ष में आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थियों को अपने शैक्षणिक और अन्य आवश्यक मूल अभिलेखों सहित सत्यापन के लिए उपस्थित होना होगा।

आवश्यक दस्तावेजों में व्यापमं परीक्षा का प्रवेश-पत्र, परिणाम की प्रति, हाईस्कूल और हायर सेकंडरी की अंकसूची, मूल निवास और स्थानीय निवास प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र व आरक्षित एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का शपथ-पत्र, ओबीसी अभ्यर्थियों का आय प्रमाण-पत्र, भूतपूर्व सैनिक सेवा प्रमाण-पत्र आदि शामिल है।

उपरोक्त दस्तावेज के प्रमाणीकरण के संबंध में शपथ-पत्र, नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, मूल दस्तावेज की 2 छायाप्रति स्व प्रमाणित और शासकीय सेवक हों तो अनापत्ति प्रमाण-पत्र शामिल हैं।

Updated on:

20 Nov 2025 09:05 am

Published on:

20 Nov 2025 08:58 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / 24 नवंबर से आबकारी आरक्षक दस्तावेज़ सत्यापन शुरू, अभ्यर्थियों को नवा रायपुर में हाज़िर होना अनिवार्य…

