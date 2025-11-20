24 नवंबर से आबकारी आरक्षक दस्तावेज़ सत्यापन शुरू, अभ्यर्थियों को नवा रायपुर में हाज़िर होना अनिवार्य…

Excise Constable Document verification: छत्तीसगढ़ के रायपुर में छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आबकारी आरक्षक के घोषित परिणाम में वरीयता प्राप्त अभ्यर्थियों के दस्तावेज़ सत्यापन और शारीरिक मापदंड 24 नवंबर से 1 दिसंबर तक किए जाएंगे। सूची आबकारी विभाग की वेबसाइट पर अपलोड की गई है। अभ्यर्थियों को 10 बजे से शाम 5 बजे तक उपस्थित होकर दस्तावेज़ सत्यापन कराना अनिवार्य है।