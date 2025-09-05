CG Fraud News: फर्जी पुलिस वाला बेनकाब, दो IPS की खातिरदारी, TI संग करता था पेट्रोलिंग…

CG Fraud News: छत्तीसगढ़ के रायपुर के थानों में कई थानेदारों को आमलोगों की शिकायत सुनने और उनकी फरियाद पर कार्रवाई करने की फुर्सत नहीं मिलती, लेकिन अपने लिए वसूली करने वाले एजेंट को सरकारी गाड़ी में लेकर घूमते थे। उसके काम को प्राथमिकता के साथ निपटाते थे। ड्रग्स रैकेट में फंसे एक कारोबारी को छुड़ाने के लिए क्राइम ब्रांच का सिपाही बनकर पहुंचे फर्जी पुलिस जवान आशीष घोष उर्फ आशीष दास उर्फ आशीष शर्मा उर्फ आशीष ङ्क्षसह राजपूत के कई कारनामे हैं।