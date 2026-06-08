UP में रायपुर पुलिस पर अटैक! पथराव और हमले के बाद ताबड़तोड़ गिरफ्तारी, 53 नामजद

Raipur Police Attacked: उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले में गांजा तस्करी के आरोपी को पकड़ने पहुंची रायपुर पुलिस की टीम पर हमला करने के मामले में अब पुलिस ने बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। घायल आरक्षक जगदेव प्रसाद वर्मा की शिकायत पर कौशांबी पुलिस ने 53 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस अब तक पांच लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है। कौशांबी की अपर पुलिस अधीक्षक अमिता सिंह ने बताया कि मामले में नामजद आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है और बाकी फरार आरोपियों की तलाश जारी है।