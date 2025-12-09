9 दिसंबर 2025,

रायपुर

Flights Cancelled: रायपुर एयरपोर्ट पर सन्नाटा! 8 फ्लाइटें कैंसिल, यात्रियों में भारी नाराज़गी

Flights Cancelled: रायपुर एयरपोर्ट पर फ्लाइट कैंसिलेशन और देरी से यात्रियों में हड़कंप। 8 फ्लाइटें रद्द, कई घंटों की देरी, सुरक्षा बढ़ाई गई।

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Dec 09, 2025

रायपुर एयरपोर्ट पर सन्नाटा (photo source- Patrika)

रायपुर एयरपोर्ट पर सन्नाटा (photo source- Patrika)

Flights Cancelled: राजधानी के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट में चार दिनों तक अफरा-तफरी के बाद अब सन्नाटा पसरा हुआ है। देरी से चलने और 8 फ्लाइटों को कैंसिल करने से परेशान यात्री लगातार टिकटें कैंसिल करा रहे हैं। सोमवार को 8 फ्लाइटें कैंसिल रहीं और 7 से ज्यादा 1 से 3 घंटे की देरी से रायपुर पहुंची। वहीं, दूसरी तरफ टिकट लेने वाले यात्रियों को फ्लाइट कैंसिल होने पर दूसरी फ्लाइटों में शिफ्ट किया जा रहा है।

Flights Cancelled: एयरपोर्ट पर जवान तैनात

हालांकि एयरलाइन द्वारा सभी ट्रैवल्स संचालकों को 15 दिसंबर तक की बुङ्क्षकग के लिए कैंसिलेशन और रीशेड्यूल रिक्वेस्ट पर पूरी छूट देने को कहा है। ट्रैवल्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (टॉफी) के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रमन जादवानी ने बताया कि टिकट कैंसिल करवाने वालों को रिफंड का प्रोसेस किया जा रहा है। हैदराबाद हवाई अड्डे पर इंडिगो एयरलाइंस की तीन उड़ानों में बम की धमकी के बाद रायपुर एयरपोर्ट में सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

एयरपोर्ट के प्रवेश द्वार से लेकर पार्किंग क्षेत्र में जवानों को तैनात किया गया है। साथ ही वाहनों की जांच करने के बाद भी यात्रियों और उनके परिजनों को प्रवेश दिया जा रहा है। बता दें कि हैदराबाद एयरपोर्ट के कस्टमर सपोर्ट आईडी पर रविवार को ईमेल भेजकर यह धमकी दी गई। हालांकि जिन फ्लाइटों को बम की धमकी दी गई उन सभी की सुरक्षित लैंडिंग कराई गई। इस घटना के बाद से देशभर के सभी एयरपोर्ट में सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

हालात जल्द होंगे सामान्य

Flights Cancelled: इंडिगो एयरलाइंस के प्रतिनिधियों का कहना है कि हालात सामान्य करने के लिए चौबीसों घंटे काम कर रहे हैं। जल्दी ही रायपुर में हालात सामान्य हो रहे हैं। कुछ कैंसिल की गई फ्लाइटों को शुरू करने के बाद शेड्यूल सामान्य स्तर पर वापस आ रहे हैं।

भरोसा उठा

अपने भाई के साथ मुंबई जा रहे सुमन कुमार ने बताया कि फ्लाइटों की टिकटें बड़ी मुशकिल से मिल रही हैं। टिकट मिलने के बाद भी भरोसा नहीं है कि वह समय पर पहुंच पाएंगे। रायपुर से टिकट लेने के बाद वापसी के लिए मुंबई में स्थिति देखने के बाद प्लेन या ट्रेन इसका विचार करेंगे। इसी तरह दिल्ली जा रहे महेश शर्मा ने बताया कि इंडिगो के अनियमित संचालन के चलते एयरइंडिया के विमान से दिल्ली जा रहे हैं। उन्हें इंडिगो की फ्लाइट पर भरोसा नहीं है।

