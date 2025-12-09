Flights Cancelled: रायपुर एयरपोर्ट पर सन्नाटा! 8 फ्लाइटें कैंसिल, यात्रियों में भारी नाराज़गी

अपने भाई के साथ मुंबई जा रहे सुमन कुमार ने बताया कि फ्लाइटों की टिकटें बड़ी मुशकिल से मिल रही हैं। टिकट मिलने के बाद भी भरोसा नहीं है कि वह समय पर पहुंच पाएंगे। रायपुर से टिकट लेने के बाद वापसी के लिए मुंबई में स्थिति देखने के बाद प्लेन या ट्रेन इसका विचार करेंगे। इसी तरह दिल्ली जा रहे महेश शर्मा ने बताया कि इंडिगो के अनियमित संचालन के चलते एयरइंडिया के विमान से दिल्ली जा रहे हैं। उन्हें इंडिगो की फ्लाइट पर भरोसा नहीं है।