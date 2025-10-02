CG News: रायपुर में विदेशी युवकों का विवाद, भागते समय कार से मारी टक्कर, लोगों ने कर दी जमकर पिटाई

बुधवार को युवक अपने दो अन्य साथियों के साथ रविभवन पहुंचा। दुकान से मोबाइल लेने के बाद युवक बिल का 12 हजार रुपए दिए बिना ही अपनी कार में बैठने लगा। इससे दुकान में काम करने वाले कर्मचारी ने रोका, तो वह बहस करते हुए कार में बैठ गया। कर्मचारी से हाथापाई करते हुए कार स्टार्ट कर लिया। इस दौरान कार से एक दोपहिया को टक्कर मार दी। आसपास के लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की, तो समझाने के लिए एक नाइजीरियन युवक कार से उतरा। बाकी दोनों युवक कार के भीतर ही थे। दोनों कार को तेज रफ्तार से चलाते हुए भाग निकले। इस दौरान तीन लोगों को टक्कर भी मार दी।