रायपुर

CG News: रायपुर में विदेशी युवकों का विवाद, भागते समय कार से मारी टक्कर, लोगों ने कर दी जमकर पिटाई

CG News: विदेशी युवक को पकड़कर जमकर पीटा। उसका साथी कार लेकर फरार हो गया। गोलबाजार थाने में कारोबारियों ने इसकी शिकायत दर्ज कराई। पुलिस के मुताबिक रविभवन में एक नाइजीरियन युवक ने दो दिन पहले मोबाइल सुधरवाने दिया था।

रायपुर

Love Sonkar

Oct 02, 2025

CG News: रायपुर में विदेशी युवकों का विवाद, भागते समय कार से मारी टक्कर, लोगों ने कर दी जमकर पिटाई

CG News: जयस्तंभ चौक के पास मोबाइल सुधरवाने पहुंचे विदेशी नागरिकों का विवाद हो गया। इसके बाद कार से भाग रहे युवकों ने कुछ लोगों को टक्कर मार दी। इससे नाराज लोगों ने एक विदेशी युवक को पकड़कर जमकर पीटा। उसका साथी कार लेकर फरार हो गया। गोलबाजार थाने में कारोबारियों ने इसकी शिकायत दर्ज कराई। पुलिस के मुताबिक रविभवन में एक नाइजीरियन युवक ने दो दिन पहले मोबाइल सुधरवाने दिया था।

बुधवार को युवक अपने दो अन्य साथियों के साथ रविभवन पहुंचा। दुकान से मोबाइल लेने के बाद युवक बिल का 12 हजार रुपए दिए बिना ही अपनी कार में बैठने लगा। इससे दुकान में काम करने वाले कर्मचारी ने रोका, तो वह बहस करते हुए कार में बैठ गया। कर्मचारी से हाथापाई करते हुए कार स्टार्ट कर लिया। इस दौरान कार से एक दोपहिया को टक्कर मार दी। आसपास के लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की, तो समझाने के लिए एक नाइजीरियन युवक कार से उतरा। बाकी दोनों युवक कार के भीतर ही थे। दोनों कार को तेज रफ्तार से चलाते हुए भाग निकले। इस दौरान तीन लोगों को टक्कर भी मार दी।

आरोपियों की हरकत से लोग हुए नाराज

आरोपियों की हरकत से आसपास के लोग नाराज हो गए। इसके बाद कार से नीचे उतरे तीसरे विदेशी युवक को लोगों ने पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई शुरू कर दी। इस बीच मौके पर मौजूद मौदहापारा थाने के सिपाही विश्वनाथ दीवान ने विदेशी युवक को अपने कब्जे में लिया और मौदहापारा थाने ले गए।

इस बीच विदेशी युवक पर लोग हमला करते रहे। किसी तरह उसे थाने ले गए। दूसरी ओर कार से फरार दो युवकों को पुलिस ने नवा रायपुर में घेराबंदी करके पकड़ लिया। आरोपियों के खिलाफ पीड़ित कारोबारी और लोगों ने गोलबाजार थाने में शिकायत की है।

