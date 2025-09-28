कोरबा कलेक्टर हटाने की मांग पर पूर्व गृहमंत्री कंवर का धरना, कांग्रेस ने सरकार पर साधा निशाना…

CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर में पूर्व गृहमंत्री ननकी राम कंवर ने कोरबा कलेक्टर अजीत बसंत को हटाने के लिए सीएम हाउस के सामने 4 अक्टूबर को धरना-प्रदर्शन करेंगे। इसके लिए उन्होंने रायपुर कलेक्टर गौरव को पत्र लिखकर अनुमति मांगी है। कंवर पहले ही कोरबा कलेक्टर को हटाने के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के अलावा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को पत्र लिख चुके हैं। वहीं, इस मामले में कांग्रेस ने साय सरकार पर तंज कसा है।