Raipur Smart City: अधूरे पड़े 25 करोड़ के चार प्रोजेक्ट, केंद्र सरकार ने दिसंबर तक का दिया समय

शहर के लोगों को स्मार्ट सिटी जैसी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए रायपुर स्मार्ट सिटी कंपनी को 900 करोड़ रुपए मिले, लेकिन इससे न तो बिजली के तारों का मकड़जाल हटाया जा सका, न ही मकानों और बाजारों की दुकानों से सटे बिजली खंभे शिफ्ट कराए गए। पुरानी बस्ती क्षेत्र में पहले जैसी अव्यवस्था का आलम है। लोगों के घरों के सामने बिजली के तार झूल रहे हैं। ऐसी समस्याओं पर काम ही नहीं कराया गया। ऐसा ही हाल 150 साल पुराने गोलबाजार और मालवीय रोड बाजार का है। यहां अव्यवस्थाओं में कोई सुधार नहीं हुआ। इस सड़क से ट्रैफिक मूवमेंट सामान्य करने के लिए दोनों तरफ पाथवे बनाया जाना था। यह काम भी नहीं कराया गया। केवल डिवाइडर में ग्रीन रेलिंग प्लेट लगाकर सौंदर्यीकरण की फाइल बंद कर दी गई।