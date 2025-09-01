Ganesh Chaturthi Special: बाजार को बप्पा का आशीर्वाद, 5 दिन में 25% उछला, हर सेक्टर में बहार

त्योहारी सीजन के शुरू होते ही तीजा और गणेश उत्सव के दौरान कपडो़ं की लगातार खरीदी हो रही है। पंडरी थोक कपड़ा बाजार के पूर्व अध्यक्ष सुशील अग्रवाल का कहना है कि इस बार रायपुर में 100 करोड़ और प्रदेशभर में 250 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ है। आगामी नवरात्रि को देखते हुए अभी खरीदारी शुरू हो गई है। खास तौर पर ओडिशा, बिहार और बंगाल की सीमांत इलाकों से डिमांड आ रही है। उक्त राज्यों में नवरात्रि के दौरान नए कपड़े पहनने की पंरपरा है।