Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रायपुर

Ganesh Chaturthi Special: बाजार को बप्पा का आशीर्वाद, 5 दिन में 25% उछला, हर सेक्टर में बहार

Ganesh Chaturthi Special: रायपुर में गणेश उत्सव के शुरू होते ही हर कारोबारी सेक्टर में जमकर उछाल आया है। पिछले 5 दिनों में पिछले साल की अपेक्षा इसी अवधि में 25 फीसदी का ग्रोथ देखने को मिला है।

रायपुर

Shradha Jaiswal

Sep 01, 2025

Ganesh Chaturthi Special: बाजार को बप्पा का आशीर्वाद(photo-patrika)
Ganesh Chaturthi Special: बाजार को बप्पा का आशीर्वाद(photo-patrika)

Ganesh Chaturthi Special: राकेश टेंभुरकर. छत्तीसगढ़ के रायपुर में गणेश उत्सव के शुरू होते ही हर कारोबारी सेक्टर में जमकर उछाल आया है। पिछले 5 दिनों में पिछले साल की अपेक्षा इसी अवधि में 25 फीसदी का ग्रोथ देखने को मिला है। बाजार में जमकर खरीदी के चलते 800 करोड़ रुपए की खरीदी को देखते हुए दीवाली के पहले ही उत्सव का माहौल देखने को मिल रहा है।

Ganesh Chaturthi Special: गिफ्ट हैंपर और स्क्रैच कॉर्ड का आकर्षण

कारोबारियों का कहना है कि हर साल गणेश पक्ष के दौरान बाजार में रौनक रहती है। लेकिन, इस साल गणेशजी सभी के लिए खुशियां लेकर आए है। उनका कहना है कि ट्रंप के टैरिफ से बाजार में पहले अस्थिरता के माहौल को लेकर कारोबारी सहमे हुए थे।

ये भी पढ़ें

Adulterated Paneer: राजधानी में नकली पनीर का गोरखधंधा, अब तक 10 हजार किलो जब्त, मध्यप्रदेश से हो रही सप्लाई…
रायपुर
राजधानी में नकली पनीर का गोरखधंधा (फोटो सोर्स- Getty Images)

लेकिन, गणेशजी के आगमन के साथ ही बाजार में बूम की स्थिति देखने को मिल रही है। यह आगामी नवरात्रि, दशहरा और दीवाली तक बनी रहेगी। अच्छी बारिश से जहां किसान अच्छी फसल की उम्मीद कर रहे है। वहीं कारोबारी भी अच्छी फसल को देखते हुए बाजार के लिए बेहत्तर संकेत मान रहे है।

ऑटोमोबाइल में बूम

ऑटोमोबाइल सेक्टर में पिछले कुछ दिनों से लगातार औसतन 800 से 1000 वाहनों की लगातार बुकिंग हो रही है। इसमें पिछले साल की अपेक्षा अब तक ज्यादा डिमांड देखने को मिल रही है। फाडा के प्रदेश अध्यक्ष विवेक गर्ग का कहना है कि पिछले महीने जुलाई में 35 हजार वाहनों की बिक्री हुई थी। इस महीने गणेश उत्सव के चलते 40 हजार से ज्यादा वाहनों की बिक्री की संभावना है। पिछले 5 दिनों में लगातार डिमांड बनी हुई है।

कपडों की डिमांड

त्योहारी सीजन के शुरू होते ही तीजा और गणेश उत्सव के दौरान कपडो़ं की लगातार खरीदी हो रही है। पंडरी थोक कपड़ा बाजार के पूर्व अध्यक्ष सुशील अग्रवाल का कहना है कि इस बार रायपुर में 100 करोड़ और प्रदेशभर में 250 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ है। आगामी नवरात्रि को देखते हुए अभी खरीदारी शुरू हो गई है। खास तौर पर ओडिशा, बिहार और बंगाल की सीमांत इलाकों से डिमांड आ रही है। उक्त राज्यों में नवरात्रि के दौरान नए कपड़े पहनने की पंरपरा है।

अभी से दीपावली की हो रही बुकिंग

रायपुर सराफा एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष सुरेश भंसाली ने बताया कि गणेश उत्सव के शुरू होते ही जिले में 100 करोड़ और प्रदेश में 150 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ है। दीवाली तक सोना 1.25 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी प्रति किलो 1.50 लाख रुपए तक पहुंचने की संभावना है। खरीदार अभी से पूछ-परख करने के साथ ही बुकिंग करवा रहे हैं।

गणेश उत्सव को देखते हुए लोग इलेक्ट्रॉनिक्स सामानों की ज्यादा खरीदी कर रहे है। चेंबर ऑफ कामर्स के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश वासवानी ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक सामानों की लगातार खरीदी हो रही है। तुरंत फाइनेंस और आकर्षक गिफ्ट हैंपर और स्क्रैच कॉर्ड हर खरीदार को दिया जा रहा है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

01 Sept 2025 12:21 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Ganesh Chaturthi Special: बाजार को बप्पा का आशीर्वाद, 5 दिन में 25% उछला, हर सेक्टर में बहार

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट