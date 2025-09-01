Ganesh Chaturthi Special: बाजार को बप्पा का आशीर्वाद, 5 दिन में 25% उछला, हर सेक्टर में बहार

Ganesh Chaturthi Special: राकेश टेंभुरकर. छत्तीसगढ़ के रायपुर में गणेश उत्सव के शुरू होते ही हर कारोबारी सेक्टर में जमकर उछाल आया है। पिछले 5 दिनों में पिछले साल की अपेक्षा इसी अवधि में 25 फीसदी का ग्रोथ देखने को मिला है। बाजार में जमकर खरीदी के चलते 800 करोड़ रुपए की खरीदी को देखते हुए दीवाली के पहले ही उत्सव का माहौल देखने को मिल रहा है।
कारोबारियों का कहना है कि हर साल गणेश पक्ष के दौरान बाजार में रौनक रहती है। लेकिन, इस साल गणेशजी सभी के लिए खुशियां लेकर आए है। उनका कहना है कि ट्रंप के टैरिफ से बाजार में पहले अस्थिरता के माहौल को लेकर कारोबारी सहमे हुए थे।
लेकिन, गणेशजी के आगमन के साथ ही बाजार में बूम की स्थिति देखने को मिल रही है। यह आगामी नवरात्रि, दशहरा और दीवाली तक बनी रहेगी। अच्छी बारिश से जहां किसान अच्छी फसल की उम्मीद कर रहे है। वहीं कारोबारी भी अच्छी फसल को देखते हुए बाजार के लिए बेहत्तर संकेत मान रहे है।
ऑटोमोबाइल सेक्टर में पिछले कुछ दिनों से लगातार औसतन 800 से 1000 वाहनों की लगातार बुकिंग हो रही है। इसमें पिछले साल की अपेक्षा अब तक ज्यादा डिमांड देखने को मिल रही है। फाडा के प्रदेश अध्यक्ष विवेक गर्ग का कहना है कि पिछले महीने जुलाई में 35 हजार वाहनों की बिक्री हुई थी। इस महीने गणेश उत्सव के चलते 40 हजार से ज्यादा वाहनों की बिक्री की संभावना है। पिछले 5 दिनों में लगातार डिमांड बनी हुई है।
त्योहारी सीजन के शुरू होते ही तीजा और गणेश उत्सव के दौरान कपडो़ं की लगातार खरीदी हो रही है। पंडरी थोक कपड़ा बाजार के पूर्व अध्यक्ष सुशील अग्रवाल का कहना है कि इस बार रायपुर में 100 करोड़ और प्रदेशभर में 250 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ है। आगामी नवरात्रि को देखते हुए अभी खरीदारी शुरू हो गई है। खास तौर पर ओडिशा, बिहार और बंगाल की सीमांत इलाकों से डिमांड आ रही है। उक्त राज्यों में नवरात्रि के दौरान नए कपड़े पहनने की पंरपरा है।
रायपुर सराफा एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष सुरेश भंसाली ने बताया कि गणेश उत्सव के शुरू होते ही जिले में 100 करोड़ और प्रदेश में 150 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ है। दीवाली तक सोना 1.25 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी प्रति किलो 1.50 लाख रुपए तक पहुंचने की संभावना है। खरीदार अभी से पूछ-परख करने के साथ ही बुकिंग करवा रहे हैं।
गणेश उत्सव को देखते हुए लोग इलेक्ट्रॉनिक्स सामानों की ज्यादा खरीदी कर रहे है। चेंबर ऑफ कामर्स के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश वासवानी ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक सामानों की लगातार खरीदी हो रही है। तुरंत फाइनेंस और आकर्षक गिफ्ट हैंपर और स्क्रैच कॉर्ड हर खरीदार को दिया जा रहा है।