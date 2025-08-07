Adulterated Paneer: राजधानी में नकली पनीर का गोरखधंधा, अब तक 10 हजार किलो जब्त, मध्यप्रदेश से हो रही सप्लाई…

मध्यप्रदेश के सौरभ शर्मा को रेलवे स्टेशन पर 400 क्विंटल पनीर रखने का जिम्मा दिया गया था, उन्हीं के पास से अप्रैल में 1000 किग्रा नकली पनीर जब्त किया गया था। इसकी सप्लाई भोपाल व मुरैना हुई थी। गोकुलनगर में इसकी पैकिंग कर खपाया जा रहा था। सौरभ मकान में ही पनीर का गोरखधंधा कर रहा था। फूड एंड ड्रग विभाग में कार्रवाई का सख्त नियम नहीं होने के कारण नकली पनीर बनाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होती। अगर केस कोर्ट तक चला भी जाए तो टिकता भी नहीं है।