Ganesh Utsav 2025: रायपुर के लाखे नगर में 4 लाख की गणेश प्रतिमा, बाल स्वरूप का क्रेज इस बार भी बरकरार

परंपरागत कला को नया आयाम दे रहे मूर्तिकार प्रकाश वैष्णव बताते हैं कि बचपन से ही उन्हें मूर्तियां बनाने का शौक था। छोटी-छोटी प्रतिमाओं से शुरुआत कर उन्होंने अपने बड़े भाई अशोक वैष्णव से यह कला सीखी। आज वे अपने हुनर के दम पर न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि महाराष्ट्र और गुजरात तक अपनी मूर्तियों की पहचान बना चुके हैं। गुढ़ियारी में शिव महिमा थीम पर गणेश पंडाल बना रहे प्रकाश ने बताया, पंडाल और मूर्तियों के लिए स्थानीय के अलावा कोलकाता से भी कारीगर बुलाए गए हैं।