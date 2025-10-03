CG News: विवादों की भेंट चढ़ा गढ़कलेवा का ठेका, 10 साल से एक ही समूह के पास टेंडर,

CG News: महंत घासीदास संग्रहालय रायपुर में छत्तीसगढ़ व्यंजनों के खानपान का केंद्र गढ़कलेवा संचालन के लिए निकला टेंडर विवादों की भेंट चढ़ गया। अन्य समूह के लोगों का आरोप है कि वर्तमान में चल रहे महिला स्वयं सहायता समूह को फायदा दिलाने के लिए टेंडर में इस तरह से नियम बनाए गए कि किसी अन्य को मौका ना मिल सके। वर्तमान में जिस महिला समूह के पास इसका टेंडर है, वो करीब दस वर्षों से इसका संचालन कर रहा है। पूर्व में भी इस समूह को फायदा दिलाने का आरोप संस्कृति एवं राजभाषा विभाग पर लग चुका है।