Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

CG News: विवादों की भेंट चढ़ा गढ़कलेवा का ठेका, 10 साल से एक ही समूह के पास टेंडर,

CG News: महिला समूह के पास इसका टेंडर है, वो करीब दस वर्षों से इसका संचालन कर रहा है। पूर्व में भी इस समूह को फायदा दिलाने का आरोप संस्कृति एवं राजभाषा विभाग पर लग चुका है।

2 min read

रायपुर

image

Love Sonkar

Oct 03, 2025

CG News: विवादों की भेंट चढ़ा गढ़कलेवा का ठेका, 10 साल से एक ही समूह के पास टेंडर

गढ़कलेवा (Photo Patrika)

CG News: महंत घासीदास संग्रहालय रायपुर में छत्तीसगढ़ व्यंजनों के खानपान का केंद्र गढ़कलेवा संचालन के लिए निकला टेंडर विवादों की भेंट चढ़ गया। अन्य समूह के लोगों का आरोप है कि वर्तमान में चल रहे महिला स्वयं सहायता समूह को फायदा दिलाने के लिए टेंडर में इस तरह से नियम बनाए गए कि किसी अन्य को मौका ना मिल सके। वर्तमान में जिस महिला समूह के पास इसका टेंडर है, वो करीब दस वर्षों से इसका संचालन कर रहा है। पूर्व में भी इस समूह को फायदा दिलाने का आरोप संस्कृति एवं राजभाषा विभाग पर लग चुका है।

वहीं पहले भी कई समूह की ओर से विभाग में आपत्ति दर्ज की गई, पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। विभाग की ओर से गढ़कलेवा के संचालन के लिए टेंडर निकाला गया था। इसमें प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 15.09.2025. जमा करने की अंतिम तिथि 25 सितंबर रखी गई थी, वहीं तकनीकी प्रस्ताव खोलने की अंतिम तिथि (तकनीकी प्रस्ताव) 29 सितंबर रखी गई थी। इसके बाद अंतिम वित्तीय प्रस्ताव खोलने की अंतिम तिथि 3 अक्टूबर है।

अन्य समूह का आरोप है कि विभाग की ओर से जारी निविदा में दो दिन पहले ही टेंडर के नियमों में बदलाव कर दिया गया। इसमें बिंदु क्र. 23 में संशोधन करते हुए लिखा की तकनीकी मूल्यांकन अंक 80 में से न्यूनतम 50 तकनीकी अंक प्राप्त करने वाले सभी समूह का वित्तीय प्रस्ताव खोला जाएगा। वहीं बदलाव से पहले सारे समूह अपना टेंडर भर चुके थे।

वहीं विभाग की ओर से जारी टेंडर के प्रपत्र में पहले ही उल्लेख कर दिया गया कि, यदि रुचि की अभिव्यक्ति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन व संशोधन होता है तो उसकी जानकारी विभाग की वेबसाइट में होगी। समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं होगा।

इस मामले की जानकारी मिली है मुझे, अधिकारियों के साथ समीक्षा करने के बाद टेंडर को निरस्त किया जाएगा।

राजेश अग्रवाल, मंत्री संस्कृति एवं पर्यटन

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

03 Oct 2025 03:05 pm

Published on:

03 Oct 2025 03:02 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG News: विवादों की भेंट चढ़ा गढ़कलेवा का ठेका, 10 साल से एक ही समूह के पास टेंडर,

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

रायपुर में विदेशी युवकों की पिटाई, मोबाइल सुधरवाने पहुंचे थे जयस्तंभ चौक, लेकिन…

raipur crime news
रायपुर

छत्तीसगढ़ में स्वदेशी 2.0 अभियान: ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ राज्य सरकार की पहल, स्थानीय युवाओं को मिलेगा रोजगार

ट्रंप के टैरिफ को स्वदेशी उत्पाद देंगे जवाब (फोटो सोर्स- पत्रिका)
Patrika Special News

CG News: छत्तीसगढ़ गो-सेवा आयोग अधिनियम में बदलाव, पंजीकृत गो-शाला समितियां चलाएंगी गोधाम, मिलेगा 25 लाख का अनुदान

CG News: छत्तीसगढ़ गो-सेवा आयोग अधिनियम में बदलाव, पंजीकृत गो-शाला समितियां चलाएंगी गोधाम, मिलेगा 25 लाख का अनुदान
रायपुर

दीपावली और छठ में घर जाना मुश्किल, छत्तीसगढ़ की ये ट्रेनें पहले से फुल, अब केवल पूजा स्पेशल ट्रेनें चलेगी…

दीपावली और छठ में घर जाना मुश्किल, छत्तीसगढ़ की ये ट्रेनें पहले से फुल, अब केवल पूजा स्पेशल ट्रेनें चलेगी...(photo-patrika)
रायपुर

Ration Card: जमीन वालों के राशन कार्ड निरस्त करने की तैयारी, 53 हजार हितग्रहियो के कार्ड होंगे रद्द

Ration Card: जमीन वालों के राशन कार्ड निरस्त करने की तैयारी, 53 हजार हितग्रहियो के कार्ड होंगे रद्द
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.