Good News: रीड: रिंग रोड दो पर 3 ओवरब्रिज सहित दीक्षा नगर में बनेगी पानी टंकी
दुर्गा पूजा के दौरान सोमवार का दिन राजधानी के लोगों के लिए सुविधाएं मुहैया कराने वाला रहा। सांसद बृजमोहन अग्रवाल, पश्चिम विधायक राजेश मूणत और महापौर मीनल चौबे की मौजूदगी में डिप्टी सीएम अरुण साव ने करोड़ों रुपए की लागत से कई विकास कार्यों की आधारशिला रखी। टाटीबंध चौक से भनुपरी के बीच तीन ओवरब्रिज का निर्माण सहित दीक्षानगर गुढि़यारी में पानी टंकी का निर्माण शामिल हैं। एक नवनिर्मित स्कूल का शुभारंभ किया। ऐसे कामों से रायपुर पश्चिम क्षेत्र के लोगों की वर्षों पुरानी समस्याओं का समाधान होने वाला है।
साव ने 19.60 करोड़ की लागत से पेयजल आपूर्ति कार्यों का भूमिपूजन किया। 2 करोड़ 37 लाख से अधिक की लागत से पानी टंकी का निर्माण ठक्कर बापा वार्ड के दीक्षा नगर में होने से 13 बस्तियों के एक हजार घरों तक नल कनेक्शन पहुंचेगा और जलापूर्ति भी सामान्य रूप से होगी। मूणत के प्रयास से विकास कार्यों के लिए करोड़ों रुपए के फंड की स्वीकृति दी गई।
साव ने कहा कि पिछली सरकार में विकास थम गया था। अब विष्णु देव साय सरकार में तेजी से होगा। दीक्षा नगर के गीतांजलि सोसायटी (उद्यान) में 19 करोड़ 60 लाख 74 हजार रुपए की लागत से नई पानी टंकी बनने से हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचेगा। महापौर ने कहा कि क्षेत्र के लोगों को अच्छी सुविधाएं मिलेंगी। उन्हें पेयजल के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। 200 किलोलीटर क्षमता की बड़ी पानी टंकी में 25 मीटर स्टेजिंग का निर्माण 2 करोड़ 37 लाख 14 हजार रुपए की लागत से किया जाएगा। 600 मीटर आर.एम.टी. डीआई के-09 पाइपलाइन से रॉ वाटर पम्पिंग एवं राइजिंग मेन कार्य 81 लाख 13 हजार रुपए में होगा। डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन बिछाने का कार्य 40 हजार मीटर लंबाई में किया जाएगा। 1000 घरों तक घरेलू नल कनेक्शन और उतनी ही संख्या में वाटर मीटर लगाए जाएंगे।
मूणत की सक्रियता से उनके विधानसभा क्षेत्र में 96 करोड़ रुपए के कार्यों का भूमिपूजन किया गया है। साव ने कहा कि रायपुर में 150 करोड़ रुपए के विकास कार्यों में 3 ओवरब्रिज का शिलान्यास किया गया जिससे लाखों लोगों को राहत मिलेगी। रिंग रोड-2 में जरवाय मार्ग (बंगाली होटल के पास) और हीरापुर चौक में क्रमश: 23.89 करोड़ और 49.40 करोड़ की लागत से ओवरब्रिज निर्माण कार्यों का भूमिपूजन किया।
मूणत ने कहा, उपमुख्यमंत्री अरुण साव के सहयोग से लोगों के घरों में पानी पहुंचेगा। यह क्षेत्र वर्षों से पिछड़ा हुआ था। कांग्रेस के शासनकाल में पाइपलाइन के ऊपर लाइफलाइन बिछा दी गई थी, जिससे पानी की आपूर्ति बाधित रही। पानी टंकी की मांग उन्होंने सांसद अग्रवाल के समक्ष भी रखी थी। कांग्रेस शासनकाल में नगर निगम के उद्यानों और तालाबों में व्यवसायिक चौपाटियां बना दी गईं, लेकिन अब महापौर मीनल ने निर्णय लिया है कि ऐसा नहीं होगा। सांसद अग्रवाल ने कहा कि विकास की बरसात शुरू हुई है। पिछले 15 वर्षों में मंत्री रहते हुए मूणत ने इतनी सड़कें, पुल और अन्य कार्य कराए कि रायपुर शहर की पहचान देशभर में बनी।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग