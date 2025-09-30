Good News: रीड: रिंग रोड दो पर 3 ओवरब्रिज सहित दीक्षा नगर में बनेगी पानी टंकी

साव ने कहा कि पिछली सरकार में विकास थम गया था। अब विष्णु देव साय सरकार में तेजी से होगा। दीक्षा नगर के गीतांजलि सोसायटी (उद्यान) में 19 करोड़ 60 लाख 74 हजार रुपए की लागत से नई पानी टंकी बनने से हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचेगा। महापौर ने कहा कि क्षेत्र के लोगों को अच्छी सुविधाएं मिलेंगी। उन्हें पेयजल के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। 200 किलोलीटर क्षमता की बड़ी पानी टंकी में 25 मीटर स्टेजिंग का निर्माण 2 करोड़ 37 लाख 14 हजार रुपए की लागत से किया जाएगा। 600 मीटर आर.एम.टी. डीआई के-09 पाइपलाइन से रॉ वाटर पम्पिंग एवं राइजिंग मेन कार्य 81 लाख 13 हजार रुपए में होगा। डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन बिछाने का कार्य 40 हजार मीटर लंबाई में किया जाएगा। 1000 घरों तक घरेलू नल कनेक्शन और उतनी ही संख्या में वाटर मीटर लगाए जाएंगे।