Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

Good News: रीड: रिंग रोड दो पर 3 ओवरब्रिज सहित दीक्षा नगर में बनेगी पानी टंकी

2 करोड़ 37 लाख से अधिक की लागत से पानी टंकी का निर्माण ठक्कर बापा वार्ड के दीक्षा नगर में होने से 13 बस्तियों के एक हजार घरों तक नल कनेक्शन पहुंचेगा और जलापूर्ति भी सामान्य रूप से होगी। मूणत के प्रयास से विकास कार्यों के लिए करोड़ों रुपए के फंड की स्वीकृति दी गई।

2 min read

रायपुर

image

Rabindra Rai

Sep 30, 2025

Good News: रीड: रिंग रोड दो पर 3 ओवरब्रिज सहित दीक्षा नगर में बनेगी पानी टंकी

Good News: रीड: रिंग रोड दो पर 3 ओवरब्रिज सहित दीक्षा नगर में बनेगी पानी टंकी

दुर्गा पूजा के दौरान सोमवार का दिन राजधानी के लोगों के लिए सुविधाएं मुहैया कराने वाला रहा। सांसद बृजमोहन अग्रवाल, पश्चिम विधायक राजेश मूणत और महापौर मीनल चौबे की मौजूदगी में डिप्टी सीएम अरुण साव ने करोड़ों रुपए की लागत से कई विकास कार्यों की आधारशिला रखी। टाटीबंध चौक से भनुपरी के बीच तीन ओवरब्रिज का निर्माण सहित दीक्षानगर गुढि़यारी में पानी टंकी का निर्माण शामिल हैं। एक नवनिर्मित स्कूल का शुभारंभ किया। ऐसे कामों से रायपुर पश्चिम क्षेत्र के लोगों की वर्षों पुरानी समस्याओं का समाधान होने वाला है।

19.60 करोड़ की लागत से पेयजल आपूर्ति कार्यों का भूमिपूजन

साव ने 19.60 करोड़ की लागत से पेयजल आपूर्ति कार्यों का भूमिपूजन किया। 2 करोड़ 37 लाख से अधिक की लागत से पानी टंकी का निर्माण ठक्कर बापा वार्ड के दीक्षा नगर में होने से 13 बस्तियों के एक हजार घरों तक नल कनेक्शन पहुंचेगा और जलापूर्ति भी सामान्य रूप से होगी। मूणत के प्रयास से विकास कार्यों के लिए करोड़ों रुपए के फंड की स्वीकृति दी गई।

अब तेजी से होगा विकास: साव

साव ने कहा कि पिछली सरकार में विकास थम गया था। अब विष्णु देव साय सरकार में तेजी से होगा। दीक्षा नगर के गीतांजलि सोसायटी (उद्यान) में 19 करोड़ 60 लाख 74 हजार रुपए की लागत से नई पानी टंकी बनने से हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचेगा। महापौर ने कहा कि क्षेत्र के लोगों को अच्छी सुविधाएं मिलेंगी। उन्हें पेयजल के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। 200 किलोलीटर क्षमता की बड़ी पानी टंकी में 25 मीटर स्टेजिंग का निर्माण 2 करोड़ 37 लाख 14 हजार रुपए की लागत से किया जाएगा। 600 मीटर आर.एम.टी. डीआई के-09 पाइपलाइन से रॉ वाटर पम्पिंग एवं राइजिंग मेन कार्य 81 लाख 13 हजार रुपए में होगा। डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन बिछाने का कार्य 40 हजार मीटर लंबाई में किया जाएगा। 1000 घरों तक घरेलू नल कनेक्शन और उतनी ही संख्या में वाटर मीटर लगाए जाएंगे।

रायपुर पश्चिम में 96 करोड़ की योजनाओं का भूमिपूजन

मूणत की सक्रियता से उनके विधानसभा क्षेत्र में 96 करोड़ रुपए के कार्यों का भूमिपूजन किया गया है। साव ने कहा कि रायपुर में 150 करोड़ रुपए के विकास कार्यों में 3 ओवरब्रिज का शिलान्यास किया गया जिससे लाखों लोगों को राहत मिलेगी। रिंग रोड-2 में जरवाय मार्ग (बंगाली होटल के पास) और हीरापुर चौक में क्रमश: 23.89 करोड़ और 49.40 करोड़ की लागत से ओवरब्रिज निर्माण कार्यों का भूमिपूजन किया।

मूणत ने विकास को बताया प्राथमिकता

मूणत ने कहा, उपमुख्यमंत्री अरुण साव के सहयोग से लोगों के घरों में पानी पहुंचेगा। यह क्षेत्र वर्षों से पिछड़ा हुआ था। कांग्रेस के शासनकाल में पाइपलाइन के ऊपर लाइफलाइन बिछा दी गई थी, जिससे पानी की आपूर्ति बाधित रही। पानी टंकी की मांग उन्होंने सांसद अग्रवाल के समक्ष भी रखी थी। कांग्रेस शासनकाल में नगर निगम के उद्यानों और तालाबों में व्यवसायिक चौपाटियां बना दी गईं, लेकिन अब महापौर मीनल ने निर्णय लिया है कि ऐसा नहीं होगा। सांसद अग्रवाल ने कहा कि विकास की बरसात शुरू हुई है। पिछले 15 वर्षों में मंत्री रहते हुए मूणत ने इतनी सड़कें, पुल और अन्य कार्य कराए कि रायपुर शहर की पहचान देशभर में बनी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

रायपुर

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

30 Sept 2025 12:27 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Good News: रीड: रिंग रोड दो पर 3 ओवरब्रिज सहित दीक्षा नगर में बनेगी पानी टंकी

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Crime News: सोशल मीडिया पर दोस्ती, लव अफेयर फिर क्या हुआ कि कर दी प्रेमी की हत्या

Crime News: सोशल मीडिया पर दोस्ती, लव अफेयर फिर क्या हुआ कि कर दी प्रेमी की हत्या
रायपुर

CG News: गोदड़ीवाला धाम पहुंचे मुख्यमंत्री, प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि एवं खुशहाली की कामना

CG News: गोदड़ीवाला धाम पहुंचे मुख्यमंत्री, प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि एवं खुशहाली की कामना
रायपुर

Indian Railway: रायपुर रेलवे स्टेशन पर नवरात्र-दशहरा के मौके पर भीड़, सीट मिलना बनी चुनौती…

Indian Railway: रायपुर रेलवे स्टेशन पर नवरात्र-दशहरा के मौके पर भीड़, सीट मिलना बनी चुनौती...
रायपुर

CG News: मन की बात करोड़ों देशवासियों को जोड़ने, प्रेरित करने, नवाचार और उत्कृष्ट कार्यों को सामने लाने का माध्यम : मुख्यमंत्री साय

CG News: मन की बात करोड़ों देशवासियों को जोड़ने, प्रेरित करने, नवाचार और उत्कृष्ट कार्यों को सामने लाने का माध्यम : मुख्यमंत्री साय
रायपुर

CG News: नगरीय निकायों में खुलेंगे आदर्श सुविधा केंद्र, छत्तीसगढ़ के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार ने मंजूर किए 50 करोड़

CG News: नगरीय निकायों में खुलेंगे आदर्श सुविधा केंद्र, छत्तीसगढ़ के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार ने मंजूर किए 50 करोड़
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.