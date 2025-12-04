CG News: सरकारी कर्मचारियों को झटका, अब शनिवार और रविवार को भी खुलेंगे सरकारी दफ्तर

मंत्रालय रायपुर (Photo Patrika)
CG News: नवा रायपुर में स्थित नए विधानसभा भवन में 14 दिसंबर से शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। इस बार सत्र 14 से 17 दिसंबर तक चलेगा। यह सत्र चार दिन के लिए रहेगा। सत्र के पहले दिन छत्तीसगढ़ विजन पर चर्चा होगी।
इसके साथ ही विधानसभा के शीतकालीन सत्र के मद्देनजर शनिवार और रविवार की छुट्टी रद्द कर दी गई है। इसके साथ विधानसभा में विधायकों द्वारा रखे गए सवालों का जवाब निर्धारित समय सीमा में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
लोक शिक्षण संचालनालय की ओर से तमाम संभागीय संयुक्त संचालक और जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी किया गया है। इसमें विधानसभा के प्रश्नों का उत्तर निर्धारित समय पर तैयार करने के लिए कार्यालयों को शनिवार और रविवार को भी खोलने का निर्देश दिया गया है।
