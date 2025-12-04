CG News: सरकारी कर्मचारियों को झटका, अब शनिवार और रविवार को भी खुलेंगे सरकारी दफ्तर

CG News: नवा रायपुर में स्थित नए विधानसभा भवन में 14 दिसंबर से शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। इस बार सत्र 14 से 17 दिसंबर तक चलेगा। यह सत्र चार दिन के लिए रहेगा। सत्र के पहले दिन छत्तीसगढ़ विजन पर चर्चा होगी।