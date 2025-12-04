4 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

CG News: सरकारी कर्मचारियों को झटका, अब शनिवार और रविवार को भी खुलेंगे सरकारी दफ्तर

CG News: शीतकालीन सत्र को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। इस बार सत्र 14 से 17 दिसंबर तक चलेगा। यह सत्र चार दिन के लिए रहेगा। सत्र के पहले दिन छत्तीसगढ़ विजन पर चर्चा होगी।

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Love Sonkar

Dec 04, 2025

CG News: सरकारी कर्मचारियों को झटका, अब शनिवार और रविवार को भी खुलेंगे दफ्तर

मंत्रालय रायपुर (Photo Patrika)

CG News: नवा रायपुर में स्थित नए विधानसभा भवन में 14 दिसंबर से शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। इस बार सत्र 14 से 17 दिसंबर तक चलेगा। यह सत्र चार दिन के लिए रहेगा। सत्र के पहले दिन छत्तीसगढ़ विजन पर चर्चा होगी।

इसके साथ ही विधानसभा के शीतकालीन सत्र के मद्देनजर शनिवार और रविवार की छुट्टी रद्द कर दी गई है। इसके साथ विधानसभा में विधायकों द्वारा रखे गए सवालों का जवाब निर्धारित समय सीमा में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

लोक शिक्षण संचालनालय की ओर से तमाम संभागीय संयुक्त संचालक और जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी किया गया है। इसमें विधानसभा के प्रश्नों का उत्तर निर्धारित समय पर तैयार करने के लिए कार्यालयों को शनिवार और रविवार को भी खोलने का निर्देश दिया गया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

04 Dec 2025 02:48 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG News: सरकारी कर्मचारियों को झटका, अब शनिवार और रविवार को भी खुलेंगे सरकारी दफ्तर

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

14 दिसंबर से गूंजेगा नया विधानसभा भवन, 628 सवालों के साथ शुरू होगा शीतकालीन सत्र

छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र (photo source- Patrika)
रायपुर

CG News: छत्तीसगढ़ की महिलाओ के लिए खुशखबरी, महतारी वंदन योजना की 22वीं किस्त जारी, जल्दी चेक करें अपना अकाउंट

CG News:छत्तीसगढ़ की महिलाओ के लिए खुशखबरी, महतारी वंदन योजना की 22वीं किस्त जारी, जल्दी चेक करें अपना अकाउंट,
रायपुर

Indigo Flight Cancelled: रायपुर से इंडिगो की फ्लाइट रद्द, कई फ्लाइटो के समय में हुआ बदलाव, यात्री हुए परेशान

Indigo Flight Cancelled: रायपुर से इंडिगो की फ्लाइट रद्द, कई फ्लाइटो के समय में हुआ बदलाव, यात्री हुए परेशान
रायपुर

Lab Attendant Recruitment 2023: रायपुर में 8 से 12 दिसंबर तक दस्तावेज़ सत्यापन, 430 पदों के लिए तीन गुना अभ्यर्थी होंगे शामिल…

Lab Attendant Recruitment 2023: रायपुर में 8 से 12 दिसंबर तक दस्तावेज़ सत्यापन, 430 पदों के लिए तीन गुना अभ्यर्थी होंगे शामिल...(photo-patrika)
रायपुर

CG News: छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए काम की खबर, जल्द करवा ले फसल बीमा, इस तारीख को आखिरी दिन

CG News: छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए काम की खबर, जल्द करवा ले फसल बीमा इस तारीख को आखिरी दिन
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.