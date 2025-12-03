जमीन की नई गाइडलाइन दरों पर विवाद तेज, सांसद बृजमोहन ने CM को लिखा पत्र, कहा- जनता पर 99% बोझ

Guideline rate controversy: ज़मीन खरीदने और बेचने के लिए कलेक्टर गाइडलाइन रेट में काफ़ी बढ़ोतरी के बाद छत्तीसगढ़ में राजनीतिक माहौल गरमा गया है। कुछ इलाकों में नए रेट 100% और कुछ में 800% तक बढ़ा दिए गए हैं। रायपुर लोकसभा के MP और BJP के सीनियर नेता बृजमोहन अग्रवाल ने इस फ़ैसले की निंदा करते हुए इसे "जनविरोधी" और "आर्थिक अन्याय" बताया है। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को चिट्ठी लिखकर गाइडलाइन को तुरंत रोकने की मांग की है।