हिस्ट्रीशीटर वीरेंद्र ने उगले कई राज..! रोहित के साथ मददगारों की तलाश तेज, पुलिस को मिले अहम सुराग…

Virendra Tomar: रायपुर शहर में हत्या, ब्लैकमेलिंग, सूदखोरी जैसे कई मामलों में शामिल हिस्ट्रीशीटर वीरेंद्र सिंह तोमर उर्फ रूबी से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Nov 13, 2025

हिस्ट्रीशीटर वीरेंद्र ने उगले कई राज..! रोहित के साथ मददगारों की तलाश तेज, पुलिस को मिले अहम सुराग...(photo-patrika)

Virendra Tomar: छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर में हत्या, ब्लैकमेलिंग, सूदखोरी जैसे कई मामलों में शामिल हिस्ट्रीशीटर वीरेंद्र सिंह तोमर उर्फ रूबी से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। पूछताछ में उसने कई राज खोले हैं। इससे उसके भाई रोहित सिंह तोमर के कई अवैध कार्यों का पता चला है।

इसके बाद पुलिस ने रोहित की तलाश तेज कर दी है। उसके संभावित लोकेशन में दबिश दी जा रही है। रोहित अलग-अलग मोबाइल नंबर का इस्तेमाल कर रहा है। बताया जाता है कि उसे एक विशेष संगठन के द्वारा मदद पहुंचाई जा रही है। अलग-अलग स्थानों पर शरण दी जा रही है।

Virendra Tomar: हिस्ट्रीशीटर वीरेंद्र से पूछताछ में खुलासे

उल्लेखनीय है कि सूदखोरी के नाम पर वसूली और ब्लैकमेलिंग में चर्चित वीरेंद्र और रोहित के खिलाफ पुरानीबस्ती और तेलीबांधा थाने में 7 मामले दर्ज हैं। रोहित की गिरफ्तारी के लिए पुलिस उसकी तलाश में है। वीरेंद्र को ग्वालियर से पकड़ा गया है। उसे पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। हिस्ट्रीशीटर वीरेंद्र को शुक्रवार को पुलिस कोर्ट में पेश करेगी।

सूदखोरी का धंधा, पुलिस को बता रहे रियल इस्टेट कारोबार

हिस्ट्रीशीटर वीरेंद्र से रिमांड के दौरान अलग-अलग पुलिस अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। पूछताछ में उसने खुद को रियल इस्टेट का कारोबार करना बताया, जबकि रियल इस्टेट से जुड़ा कोई साक्ष्य पेश नहीं कर पाया। ब्याज का काम भी रोहित और दिव्यांश देखता है, जबकि हकीकत में वीरेंद्र के इशारे पर ही रोहित पूरा काम करता है।

मददगारों की लिस्ट तैयार

पूछताछ के दौरान पुलिस को दोनों हिस्ट्रीशीटर भाइयों के कई मददगारों का पता चला है। इन मददगारों की लिस्ट तैयार की गई है। उनसे पूछताछ की जाएगी। दोनों भाइयों के घर से बरामद इलेक्ट्रानिक साक्ष्यों की भी जांच की जा रही है। कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। आरोपी से कई बिंदुओं पर पूछताछ की जा रही है। रोहित की तलाश के लिए टीमें लगी हैं। जल्द ही उसकी भी गिरतारी की जाएगी।

मर्डर से लेकर अपहरण के मामले

वीरेंद्र और रोहित के खिलाफ अलग-अलग थानों में मर्डर, अपहरण, ब्लैकमेलिंग, आर्स एक्ट आदि के 15 से अधिक मामले हैं। वर्तमान में रोहित और दिव्यांश वसूली और ब्लैकमेलिंग, गुंडागर्दी में सक्रिय थे। सिलतरा इलाके के कई कारोबारियों से भी वसूली की शिकायतें हैं। इसकी अलग से जांच की जा रही है।

Updated on:

13 Nov 2025 11:26 am

Published on:

13 Nov 2025 11:16 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / हिस्ट्रीशीटर वीरेंद्र ने उगले कई राज..! रोहित के साथ मददगारों की तलाश तेज, पुलिस को मिले अहम सुराग…

