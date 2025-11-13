हिस्ट्रीशीटर वीरेंद्र ने उगले कई राज..! रोहित के साथ मददगारों की तलाश तेज, पुलिस को मिले अहम सुराग…

पूछताछ के दौरान पुलिस को दोनों हिस्ट्रीशीटर भाइयों के कई मददगारों का पता चला है। इन मददगारों की लिस्ट तैयार की गई है। उनसे पूछताछ की जाएगी। दोनों भाइयों के घर से बरामद इलेक्ट्रानिक साक्ष्यों की भी जांच की जा रही है। कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। आरोपी से कई बिंदुओं पर पूछताछ की जा रही है। रोहित की तलाश के लिए टीमें लगी हैं। जल्द ही उसकी भी गिरतारी की जाएगी।