आखिर कैसे होगी पढ़ाई? दिसंबर में परीक्षा, पर 40% कोर्स भी पूरा नहीं- शिक्षक SIR ड्यूटी में व्यस्त...(photo-patrika)
Teachers on SIR duty: छत्तीसगढ़ के रायपुर में शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य में लगाने का सीधा असर स्कूलों में देखने को मिल रहा है। राजधानी के ही कई स्कूलों में 40 फीसदी भी कोर्स पूरा नहीं हो सका है। अभी कई शिक्षकों की ड्यूटी विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में लगाई गई है। राजधानी के लिए हर स्कूल से दो और तीन शिक्षकों की ड्यूटी एसआईआर प्रक्रिया को पूरी करने में लगाई गई है।
हाल ही में राज्य के शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि शासन की ओर से आदेश जारी किया जा रहा है कि शिक्षकों की ड्यूटी गैर शैक्षणिक कार्य में नहीं लगाई जाएगी, लेकिन यह केवल बात ही रह गई। शिक्षक स्कूल छोड़कर दूसरे कार्य में लगे हैं। इसका खमियाजा छात्र-छात्राओं को भुगतना पड़ रहा है। बड़ा सवाल यह है कि बच्चों की पढ़ाई समुचित तरीके से कैसे होगी?
एक शिक्षक ने बताया कि शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य में लगा देने के कारण पढ़ाई बहुत प्रभावित हो रही है। कई प्राइमरी स्कूलों में पांच-पांच शिक्षकों की ड्यूटी लगा दी गई है। ऐसे ही हायर सेकंडरी स्कूलों में दो से तीन शिक्षकों की ड्यूटी लगी है। ऐसे में अगले माह छमाही परीक्षा होनी है और कोर्स अभी 40 फीसदी भी पूरा नहीं हुआ है। बच्चों को पढ़ाई में काफी नुकसान हो रहा है।
स्कूलों की स्थिति ऐसी है कि स्कूल में जिस विषय के शिक्षक नहीं हैं उनकी कक्षा दूसरे विषय के शिक्षक ले रहे हैं। संजय नगर स्कूल में विज्ञान, अंग्रेजी, गणित के विषय के शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। वही निमोरा स्कूल में विज्ञान और हिन्दी विषय के शिक्षक ड्यूटी पर हैं। ऐसे में दूसरे विषय के शिक्षकों के भरोसे ही स्कूलों में पढ़ाई चल रही है।
