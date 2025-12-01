आखिर कैसे होगी पढ़ाई? दिसंबर में परीक्षा, पर 40% कोर्स भी पूरा नहीं… शिक्षक SIR ड्यूटी में व्यस्त

Teachers on SIR duty: छत्तीसगढ़ के रायपुर में शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य में लगाने का सीधा असर स्कूलों में देखने को मिल रहा है। राजधानी के ही कई स्कूलों में 40 फीसदी भी कोर्स पूरा नहीं हो सका है। अभी कई शिक्षकों की ड्यूटी विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में लगाई गई है। राजधानी के लिए हर स्कूल से दो और तीन शिक्षकों की ड्यूटी एसआईआर प्रक्रिया को पूरी करने में लगाई गई है।