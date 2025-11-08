अंकसूची में त्रुटि सुधार के लिए भटक रहे सैकड़ों विद्यार्थी, शिक्षा मंडल में 1500 से अधिक आवेदन लंबित

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल में अंकसूची, प्रमाण पत्र, माइग्रेशन सर्टिफिकेट में संशोधन के लिए शुल्क भी तय किया गया है। रिजल्ट जारी होने के तीन माह तक त्रुटि सुधार का आवेदन देने पर इसमें कोई शुल्क नहीं लिया जाता। उसके बाद 400 से 600 रुपए तक शुल्क लगता है। कई विषयों पर पेनॉल्टी भी ली जाती है। आवेदन करने के लिए विद्यार्थी को शिक्षा मंडल की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होता है। साथ ही सभी रिजल्ट की कॉपी, दाखिला, शपथ पत्र भी देना होता है।