अंकसूची में त्रुटि सुधार के लिए भटक रहे सैकड़ों विद्यार्थी, शिक्षा मंडल में 1500 से अधिक आवेदन लंबित

Chhattisgarh News: बोर्ड परीक्षा की अंकसूची में त्रुटि सुधार के लिए छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल में सैकड़ों विद्यार्थी भटक रहे हैं। यहां करीब 1500 से अधिक आवेदन लंबित है। इससे विद्यार्थियों का भविष्य संकट में है। अंकसूची में त्रुटि होने के कारण उन्हें उच्च शिक्षा या नौकरी के लिए आवेदन भरने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल इसे शिक्षण संस्थानों की गलती बता रहा है।
शिक्षा मंडल की सचिव पुष्पा साहू ने बताया कि विद्यार्थियों की अंकसूची में त्रुटि शिक्षण संस्थान की तरफ से होती है। विद्यार्थियों की जानकारी शिक्षण संस्थान ही भरते हैं। इसी आधार पर अंकसूची शिक्षा मंडल द्वारा तैयार की जाती है। त्रुटि होने पर शिक्षण संस्थानों के प्राचार्य को नोटिस भी जारी किया जाता है। अंकसूची में सुधार का कोई समय तय नहीं है। आवेदन के साथ ही पूरे दस्तावेज होने के बाद 2 दिन में भी सुधरी हुई अंकसूची मिल जाती है।
छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल में अंकसूची, प्रमाण पत्र, माइग्रेशन सर्टिफिकेट में संशोधन के लिए शुल्क भी तय किया गया है। रिजल्ट जारी होने के तीन माह तक त्रुटि सुधार का आवेदन देने पर इसमें कोई शुल्क नहीं लिया जाता। उसके बाद 400 से 600 रुपए तक शुल्क लगता है। कई विषयों पर पेनॉल्टी भी ली जाती है। आवेदन करने के लिए विद्यार्थी को शिक्षा मंडल की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होता है। साथ ही सभी रिजल्ट की कॉपी, दाखिला, शपथ पत्र भी देना होता है।
