आदेशों की अनदेखी… 33 हजार से ज्यादा आवेदन लंबित, जनशिकायत पोर्टल पर निराकरण न होने से बढ़ा आक्रोश

CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर में लोगों की समस्याओं का निराकरण करना लोक गारंटी अधिनियम के तहत आता है, लेकिन शासन के विभिन्न विभागों द्वारा लोगों की समस्याओं का त्वरित निराकरण नहीं हो रहा है। शासन द्वारा बनाए जनशिकायत निवारण पोर्टल पर भी आवेदन करने पर विभागों द्वारा तत्काल कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। यही कारण है कि पोर्टल पर अभी तक लंबित आवेदनों की संख्या 33 हजार से अधिक हैं।