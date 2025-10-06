Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

Illegal mining: अवैध मुरुम उत्खनन पर बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने माउंटेन मशीन सहित 5 वाहन किए जब्त… कई महीनों से जारी है खेल

Illegal mining: पुलिस ने बताया कि 4 अक्टूबर रात 2 बजे के करीब घेराबंदी कर मुरुम उत्खनन कर रही चैन माउटेन मशीन व मुरुम परिवहन में लगी 5 हाईवा वाहन को जब्त कर वाहन मालिकों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया है

Khyati Parihar

Oct 06, 2025

अवैध उत्खनन (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Illegal mining: नगर पालिका क्षेत्र अभनपुर बेलभाठा के समीप अवैध मुरुम उत्खनन की शिकायत पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विवेक शुक्ला के नेतृत्व में राखी थाना पुलिस व अभनपुर पुलिस ने कार्रवाई कर एक माउंटेन मशीन और मुरुम ढुलाई में लगी पांच हाईवा जब्त किया है।

पुलिस ने बताया कि 4 अक्टूबर रात 2 बजे के करीब घेराबंदी कर मुरुम उत्खनन कर रही चैन माउटेन मशीन व मुरुम परिवहन में लगी 5 हाईवा वाहन को जब्त कर वाहन मालिकों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया है। पुलिस की घेराबंदी की भनक लगते ही हाईवा चालक व जेसीबी ऑपरेटर मौके से भाग निकले।

हाईवा को मिस्त्री के माध्यम से डायरेक्ट चालू कर थाना लाया गया। वाहन चालक के फरार होने से अवैध मुरुम चोरी करने वाले हाईवा क्रमांक सीजी 04 पीके 3888, सीजी 04 जेडी 7701, सीजी 04 पीएल 2212, सीजी 04 एम 4161, सीजी 04 एनएस 4655 और चैन माउटेन मशीन क्रमांक एसवाय 215सी/9एलसी को जब्त कर वाहन मालिको के खिलाफ अपराध कायम कर मामला विवेचना में लिया गया है।

मुरुम माफियाओं द्वारा कई महीनों से अवैध उत्खनन

ज्ञात हो कि नगर पालिका क्षेत्र अभनपुर बेलभाठा के समीप विभिन्न विकास कार्यों के लिए आरक्षित समतल बेशकीमती भूमि को मुरुम माफियाओं द्वारा कई महीनों से अवैध उत्खनन किया जा रहा है। इस संबंध में विधायक इन्द्रकुमार साहू एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि इस महत्वपूर्ण स्थान पर हो रहे उत्खनन की शिकायत खनिज विभाग के उच्चधिकारियों से लेकर एसडीएम, थाना अभनपुर को सैकड़ों बार कर चुके हैं, लेकिन ठोस कार्यवाही के अभाव में अवैध मुरुम उत्खनन पर रोक नही लग पाई।

जिसके चलते नया रायपुर के तीसरे लेयर में स्थित अभनपुर नगर पालिका क्षेत्र की बेशकीमती समतल भूमि यहां पर फिल्टर प्लांट, कृष्णकुंज जैसे शासन की महत्वकांक्षी योजना संचालित है। उक्त स्थल पर ही आउटडोर स्टेडियम खेल मैदान प्रस्तावित है। इसके साथ ही अन्य विकास योजनाओं के लिए यह भूमि आरक्षित रखी गई है।

Illegal mining: बेशकीमती जमीन खाई में तब्दील

इस संबंध में नगर पालिका अभनपुर के सीएमओ द्वारा 20 अगस्त को एसडीएम, तहसीलदार व थाना प्रभारी को नगर पालिका के लिए सुरक्षित भूमि पर किए जा रहे अवैध उत्खनन पर रोक लगाने लिखित शिकायत की गई थी। इसके बावजूद कोई ठोस कार्यवाही नही की गई, जिसके चलते नगर पालिका की समतल बेशकीमती भूमि को खाई में तब्दील कर दिया गया। अभनपुर क्षेत्र अवैध उत्खनन का सबसे सुरक्षित स्थान मानकर मुरुम माफिया बेखौफ होकर पूरी रात मुरुम उत्खनन किया जा रहा है।

इस कार्यवाही से मुरुम माफियाओ में भारी हडकंप मचा हुआ है। वहीं आम जनता इस कार्यवाही से अवैध उत्खनन पर नियंत्रण होने की उम्मीद की जा रही है। वहीं खनिज विभाग व स्थानीय प्रशासन के निष्क्रिय रवैये को मुरुम उत्खनन का कारण माना जा रहा है।

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Illegal mining: अवैध मुरुम उत्खनन पर बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने माउंटेन मशीन सहित 5 वाहन किए जब्त… कई महीनों से जारी है खेल

