Illegal mining: अवैध मुरुम उत्खनन पर बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने माउंटेन मशीन सहित 5 वाहन किए जब्त… कई महीनों से जारी है खेल

इस संबंध में नगर पालिका अभनपुर के सीएमओ द्वारा 20 अगस्त को एसडीएम, तहसीलदार व थाना प्रभारी को नगर पालिका के लिए सुरक्षित भूमि पर किए जा रहे अवैध उत्खनन पर रोक लगाने लिखित शिकायत की गई थी। इसके बावजूद कोई ठोस कार्यवाही नही की गई, जिसके चलते नगर पालिका की समतल बेशकीमती भूमि को खाई में तब्दील कर दिया गया। अभनपुर क्षेत्र अवैध उत्खनन का सबसे सुरक्षित स्थान मानकर मुरुम माफिया बेखौफ होकर पूरी रात मुरुम उत्खनन किया जा रहा है।