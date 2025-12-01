IND–SA ODI Series 2025: रायपुर में क्रिकेट का जलवा! रोहित–विराट की एंट्री आज, 3 दिसंबर को होगा बड़ा मुकाबला...(photo-patrika)
IND–SA ODI Series 2025: भारत–दक्षिण अफ्रीका वनडे को लेकर छत्तीसगढ़ के राजधानी में क्रिकेट को लेकर अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा और पूर्व कप्तान विराट कोहली आज रायपुर पहुंचेंगे। भारतीय और दक्षिण अफ्रीका दोनों टीमें शाम तक नवा रायपुर पहुंच जाएंगी। मैच से एक दिन पहले यानी 2 दिसंबर को दोनों टीमों की प्रैक्टिस सेशन तय है। बीसीसीआई की ओर से सुरक्षा, लॉजिस्टिक और स्टेडियम प्रबंधन से जुड़े सभी पॉइंट्स की अंतिम समीक्षा की जा चुकी है।
छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर स्थित शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में होने वाला यह मुकाबला छत्तीसगढ़ में इस साल का सबसे बड़ा क्रिकेट आयोजन माना जा रहा है। प्रदेशभर से दर्शक बड़ी संख्या में मैच देखने पहुंचेंगे। टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग पहले ही तेज हो चुकी है और कई स्टैंड के टिकट लगभग खत्म होने की स्थिति में हैं।
स्टेडियम में प्रवेश, पार्किंग और दर्शकों की आवाजाही को लेकर जिला प्रशासन, पुलिस और स्टेडियम प्रबंधन ने संयुक्त प्लान तैयार किया है। एयरपोर्ट से टीम होटल और स्टेडियम तक खिलाड़ियों की मूवमेंट के लिए विशेष रूट तय किए गए हैं। 3 दिसंबर को होने वाले इस वनडे मैच में छत्तीसगढ़ को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का एक और बड़ा आयोजन मिलने जा रहा है, जिसे लेकर खेल प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह है।
