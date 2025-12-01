IND–SA ODI Series 2025: रायपुर में क्रिकेट का जलवा! रोहित–विराट की एंट्री आज, 3 दिसंबर को होगा बड़ा मुकाबला…

IND–SA ODI Series 2025: भारत–दक्षिण अफ्रीका वनडे को लेकर छत्तीसगढ़ के राजधानी में क्रिकेट को लेकर अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा और पूर्व कप्तान विराट कोहली आज रायपुर पहुंचेंगे। भारतीय और दक्षिण अफ्रीका दोनों टीमें शाम तक नवा रायपुर पहुंच जाएंगी। मैच से एक दिन पहले यानी 2 दिसंबर को दोनों टीमों की प्रैक्टिस सेशन तय है। बीसीसीआई की ओर से सुरक्षा, लॉजिस्टिक और स्टेडियम प्रबंधन से जुड़े सभी पॉइंट्स की अंतिम समीक्षा की जा चुकी है।