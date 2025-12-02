IND vs SA 2nd ODI: रायपुर में आज टीम इंडिया की प्रैक्टिस, रोहित-विराट उतरेंगे मैदान में, आम दर्शकों की एंट्री बंद

रोहित-विराट को देखने उमड़ी भीड़ (photo source- Patrika)
IND vs SA 2nd ODI: रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आज टीम इंडिया और दक्षिण अफ्रीका दोनों टीमें अभ्यास करने वाली हैं। फैंस के पसंदीदा खिलाड़ी रोहित शर्मा, विराट कोहली और बाकी स्टार प्लेयर्स शाम को मैदान में उतरेंगे।
दक्षिण अफ्रीका टीम: दोपहर 1:30 बजे से प्रैक्टिस होगी, वहीं भारतीय टीम शाम 5:30 बजे से प्रैक्टिस करेगी। स्टेडियम में प्रैक्टिस के दौरान आम लोगों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। सिर्फ BCCI कार्डधारी ही अंदर जा सकेंगे। दोनों टीमों की नेट प्रैक्टिस के लिए 30 स्थानीय खिलाड़ियों को चुना गया है। इन खिलाड़ियों को प्रैक्टिस के दौरान रोहित, विराट जैसे दिग्गज बल्लेबाज़ों को गेंद डालने का मौका मिलेगा।
हाल ही में PM मोदी की मौजूदगी में हुई DGP-IGP कॉन्फ्रेंस में तैनात करीब 2,000 पुलिसकर्मियों को अब वनडे मैच की सुरक्षा में लगाया गया है। पूरे स्टेडियम और आसपास के क्षेत्र में कड़ी सुरक्षा रहेगी। 30 नवंबर को सिविल लाइन पुलिस ने दो लोगों को ब्लैक में टिकट बेचने के आरोप में पकड़ा। ये लोग गैर-कानूनी तरीके से टिकट खरीदकर ज्यादा दाम पर बेच रहे थे।
IND vs SA 2nd ODI: इस मैदान पर अब तक सिर्फ एक ही वनडे मैच खेला गया है। यह मैच 21 जनवरी 2023 को भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुआ था। न्यूजीलैंड की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 108 रन पर ऑलआउट हो गई थी।
भारत की ओर से मोहम्मद शमी ने 3 विकेट, जबकि वाशिंगटन सुंदर और हार्दिक पंड्या ने 2-2 विकेट लिए थे। जवाब में भारत ने आसानी से लक्ष्य हासिल कर लिया था। रोहित शर्मा ने 51 रन बनाए थे (7 चौके, 2 छक्के)। विराट कोहली सिर्फ 11 रन बना पाए थे। भारत ने यह मैच सिर्फ 21 ओवर में 8 विकेट से जीत लिया था।
