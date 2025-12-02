IND vs SA 2nd ODI: रायपुर में आज टीम इंडिया की प्रैक्टिस, रोहित-विराट उतरेंगे मैदान में, आम दर्शकों की एंट्री बंद

दक्षिण अफ्रीका टीम: दोपहर 1:30 बजे से प्रैक्टिस होगी, वहीं भारतीय टीम शाम 5:30 बजे से प्रैक्टिस करेगी। स्टेडियम में प्रैक्टिस के दौरान आम लोगों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। सिर्फ BCCI कार्डधारी ही अंदर जा सकेंगे। दोनों टीमों की नेट प्रैक्टिस के लिए 30 स्थानीय खिलाड़ियों को चुना गया है। इन खिलाड़ियों को प्रैक्टिस के दौरान रोहित, विराट जैसे दिग्गज बल्लेबाज़ों को गेंद डालने का मौका मिलेगा।