रायपुर

कोहली, रोहित की एक झलक पाने बेताब दिखे रायपुर वाले, एयरपोर्ट में फैंस की भारी भीड़, सुरक्षा के बीच पहुंचे होटल

IND vs SA Match: 3 दिसंबर को होने वाले वनडे सीरीज के दूसरा मैच नवा रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा..

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Chandu Nirmalkar

Dec 01, 2025

team india in raipur

भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीम पहुंची रायपुर ( Photo - Patrika )

IND vs SA Match in Raipur: भारत और साउथ अफ्रीका वनडे मैच को लेकर रायपुर के क्रिकेट प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह है। आज जब टीम इंडिया रायपुर पहुंची तो अपने चहेते क्रिकेटरों को देखने के लिए एयरपोर्ट पर हजारों फैंस उमड़ पड़े। खासकर रोहित शर्मा और विराट कोहली को नजदीक से देखने के लिए फैंस एयरपोर्ट पर जुटे हुए थे। वहीं, कड़ी सुरक्षा के बीच इंडिया और साउथ अफ्रीका की टीम बस में सवार होकर होटल पहुंची।।

IND vs SA Match in Raipur: चार्टड प्लेन पहुंचे रायपुर

रोहित शर्मा और विराट कोहली समेत भारतीय और दक्षिण अफ्रीका की पूरी टीम चार्टर्ड प्लेन से शाम 4:30 बजे माना एयरपोर्ट पहुंची। तय शेड्यूल के अनुसार 2 दिसंबर को दोनों टीमें अभ्यास के लिए मैदान में उतरेंगी। दोपहर 1:30 बजे से दक्षिण अफ्रीका टीम अभ्यास करेगी, जबकि टीम इंडिया शाम 5:30 बजे से दूधिया रोशनी में अभ्यास करेगी। इसके बाद 3 दिसंबर को भारत और दक्षिण अफ्रीका के धुरंधर दोपहर 1:30 बजे से होने वाले डे-नाइट मैच में आमने-सामने होंगे।

कोहली-रोहित को करेंगे बॉलिंग

नवोदित खिलाड़ियों को विराट कोहली, रोहित शर्मा और दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेटरों को गेंदबाजी करने का मौका मिलेगा। नेट बॉलिंग के लिए अंडर-25 और सीनियर वर्ग के लगभग 20 गेंदबाजों का चयन किया जा रहा है।

तैनात थे 500 से ज्यादा जवान

एयरपोर्ट पर फैंस की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने खिलाड़ियों के लिए स्पेशल वीआईपी गेट का इस्तेमाल किया। एयरपोर्ट के अंदर बस लगाकर दोनों टीमों को सीधे मेफेयर होटल रवाना किया गया। मैच की सुरक्षा के लिए 500 से ज्यादा जवान तैनात कर दिए गए हैं।

Updated on:

01 Dec 2025 07:30 pm

Published on:

01 Dec 2025 07:29 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / कोहली, रोहित की एक झलक पाने बेताब दिखे रायपुर वाले, एयरपोर्ट में फैंस की भारी भीड़, सुरक्षा के बीच पहुंचे होटल

रायपुर

छत्तीसगढ़

