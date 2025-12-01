कोहली, रोहित की एक झलक पाने बेताब दिखे रायपुर वाले, एयरपोर्ट में फैंस की भारी भीड़, सुरक्षा के बीच पहुंचे होटल

रोहित शर्मा और विराट कोहली समेत भारतीय और दक्षिण अफ्रीका की पूरी टीम चार्टर्ड प्लेन से शाम 4:30 बजे माना एयरपोर्ट पहुंची। तय शेड्यूल के अनुसार 2 दिसंबर को दोनों टीमें अभ्यास के लिए मैदान में उतरेंगी। दोपहर 1:30 बजे से दक्षिण अफ्रीका टीम अभ्यास करेगी, जबकि टीम इंडिया शाम 5:30 बजे से दूधिया रोशनी में अभ्यास करेगी। इसके बाद 3 दिसंबर को भारत और दक्षिण अफ्रीका के धुरंधर दोपहर 1:30 बजे से होने वाले डे-नाइट मैच में आमने-सामने होंगे।