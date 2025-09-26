Kharun River: भारी बारिश के बाद खारुन नदी का रौद्र रूप, महादेव घाट से बहा पानी…

प्रदेश में 5 दिन पहले ही मानसूनी बारिश का कोटा पूरा हो गया। गुरुवार तक 1127.6 मिमी पानी गिर चुका है जबकि मानसूनी सीजन में 1124.4 मिमी बारिश होती है। रायपुर जिले में भी कोटा पूरा हो गया है। यहां 1002 मिमी पानी गिरता है। अब तक 998.5 मिमी पानी गिरा है। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण बस्तर संभाग में दो दिन तक कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है।