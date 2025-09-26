Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रायपुर

Kharun River: भारी बारिश के बाद खारुन नदी का रौद्र रूप, महादेव घाट से बहा पानी…

Kharun River: प्रदेशभर के कई जिलों में बुधवार को भारी बारिश के चलते खारुन से लगे धमतरी और बालोद जिले में पानी भर गया। इससे नदी लबालब भर गई है।

रायपुर

Shradha Jaiswal

Sep 26, 2025

Kharun River: भारी बारिश के बाद खारुन नदी का रौद्र रूप, महादेव घाट से बहा पानी...(photo-patrika)
Kharun River: भारी बारिश के बाद खारुन नदी का रौद्र रूप, महादेव घाट से बहा पानी...(photo-patrika)

Kharun River: छत्तीसगढ़ के रायपुर राजधानी की जीवनदायिनी खारुन नदी का गुरुवार को रौद्र रूप दिखाई दिया। प्रदेशभर के कई जिलों में बुधवार को भारी बारिश के चलते खारुन से लगे धमतरी और बालोद जिले में पानी भर गया। इससे नदी लबालब भर गई है। महोदव घाट और भाठागांव पर बने स्टॉप डेम के ऊपर से पानी बह रहा था।

जलस्तर के बढ़ने से नौका विहार पर रोक लगी है। नदी के आसपास के हिस्से में पानी ही पानी दिखाई दे रहा। खुड़मुड़ा और उफर गांव के किनारे डूबे गए। नदी किनारे स्थित बाड़ियों और फार्म हाउस में भी पानी भर गया। बाड़ियों में पानी भरने से सब्जियां और गन्ने की खेती पर असर पड़ा।

Kharun River: क्वार में उफनाई खारून…

भाठागांव बिजली उपकेन्द्र के किनारे की सड़क में भी नाले का पानी पुल के ऊपर बह रहा था। रास्ते पर बना मंदिर चारों ओर पानी से घिर गया। कई लोग इस रास्ते का अक्सर उपयोग शॉर्टकट के लिए करते हैं, परन्तु गुुरुवार को उन्हें निराशा हाथ लगी। पुल के ऊपर पानी आने से उन्हें लौटना पड़ा।

प्रदेश में 5 दिन पहले ही मानसूनी बारिश का कोटा पूरा हो गया। गुरुवार तक 1127.6 मिमी पानी गिर चुका है जबकि मानसूनी सीजन में 1124.4 मिमी बारिश होती है। रायपुर जिले में भी कोटा पूरा हो गया है। यहां 1002 मिमी पानी गिरता है। अब तक 998.5 मिमी पानी गिरा है। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण बस्तर संभाग में दो दिन तक कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है।

राजधानी में बीती रात 74. 2 मिमी बारिश हुई। यह बारिश बुधवार की शाम साढ़े 5 से गुरुवार सुबह साढ़े 8 बजे तक हुई। यह रेकार्ड है। पिछले 10 साल में साढ़े 8 घंटे में इतनी बारिश नहीं हुई। गुरुवार को दिनभर बादल छाए रहे, लेकिन पानी नहीं गिरा। शुक्रवार को गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है।

सबसे ज्यादा बारिश गोबरा नवापारा में हुई

पिछले 24 घंटे में प्रदेश के कई इलाकों में भारी से अति भारी बारिश हुई। सबसे ज्यादा बारिश गोबरा नवापारा व राजिम में 14-14 सेमी हुई। आरंग में 13, पाटन, मंदिरहसौद, गुंडरदेही, बालोद, मोहला, बलौदाबाजार में 11-11, खड़गवां में 13, धमतरी, पलारी, डौंडी, औंधी, भखारा, पखांजूर, गुरुर में 9-9 सेमी पानी गिरा। इसी तरह माना, अंतागढ़, मानपुर, भिलाई, पिथौरा, मगरलोड, महासमुंद व रायपुर शहर में 8-8 सेमी वर्षा दर्ज की गई।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

26 Sept 2025 10:57 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Kharun River: भारी बारिश के बाद खारुन नदी का रौद्र रूप, महादेव घाट से बहा पानी…

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.