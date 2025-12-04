Lab Attendant Recruitment 2023: रायपुर में 8 से 12 दिसंबर तक दस्तावेज़ सत्यापन, 430 पदों के लिए तीन गुना अभ्यर्थी होंगे शामिल…

Lab Attendant Recruitment 2023: छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा 2023 के चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज़ सत्यापन की प्रक्रिया 8 से 12 दिसंबर तक आयोजित की जाएगी। यह सत्यापन कार्य विज्ञान महाविद्यालय परिसर, रायपुर स्थित क्षेत्रीय अपर संचालक (रूसा) कार्यालय में प्रतिदिन सुबह 10.30 से शाम 5.30 बजे तक दो पालियों में होगा।