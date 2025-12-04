Lab Attendant Recruitment 2023: रायपुर में 8 से 12 दिसंबर तक दस्तावेज़ सत्यापन, 430 पदों के लिए तीन गुना अभ्यर्थी होंगे शामिल...(photo-patrika)
Lab Attendant Recruitment 2023: छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा 2023 के चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज़ सत्यापन की प्रक्रिया 8 से 12 दिसंबर तक आयोजित की जाएगी। यह सत्यापन कार्य विज्ञान महाविद्यालय परिसर, रायपुर स्थित क्षेत्रीय अपर संचालक (रूसा) कार्यालय में प्रतिदिन सुबह 10.30 से शाम 5.30 बजे तक दो पालियों में होगा।
उच्च शिक्षा विभाग के आयुक्त डॉ. संतोष देवांगन ने बताया कि 430 पदों के विरुद्ध तीन गुना अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। इनमें-
उच्च शिक्षा विभाग ने प्रक्रिया को पारदर्शी और सुचारू बनाने के लिए कुल आठ समितियाँ गठित की हैं। प्रत्येक समिति में प्राचार्य, सहायक प्राध्यापक और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। ये समितियाँ निर्धारित तिथियों पर अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेज़ों की जाँच और सत्यापन करेंगी।
विभाग ने यह भी बताया कि इस संबंध में विस्तृत निर्देश विभाग की वेबसाइट www.highereducation.cg.gov.in पर उपलब्ध हैं। दस्तावेज़ सत्यापन की यह प्रक्रिया भर्ती में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और चयन कार्य को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही है।
