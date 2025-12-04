4 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

Lab Attendant Recruitment 2023: रायपुर में 8 से 12 दिसंबर तक दस्तावेज़ सत्यापन, 430 पदों के लिए तीन गुना अभ्यर्थी होंगे शामिल…

CG Vyapam: छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा 2023 के चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज़ सत्यापन की प्रक्रिया 8 से 12 दिसंबर तक आयोजित की जाएगी।

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Dec 04, 2025

Lab Attendant Recruitment 2023: रायपुर में 8 से 12 दिसंबर तक दस्तावेज़ सत्यापन, 430 पदों के लिए तीन गुना अभ्यर्थी होंगे शामिल...(photo-patrika)

Lab Attendant Recruitment 2023: रायपुर में 8 से 12 दिसंबर तक दस्तावेज़ सत्यापन, 430 पदों के लिए तीन गुना अभ्यर्थी होंगे शामिल...(photo-patrika)

Lab Attendant Recruitment 2023: छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा 2023 के चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज़ सत्यापन की प्रक्रिया 8 से 12 दिसंबर तक आयोजित की जाएगी। यह सत्यापन कार्य विज्ञान महाविद्यालय परिसर, रायपुर स्थित क्षेत्रीय अपर संचालक (रूसा) कार्यालय में प्रतिदिन सुबह 10.30 से शाम 5.30 बजे तक दो पालियों में होगा।

Lab Attendant Recruitment 2023: 8 से 12 दिसंबर तक दस्तावेज़ सत्यापन

उच्च शिक्षा विभाग के आयुक्त डॉ. संतोष देवांगन ने बताया कि 430 पदों के विरुद्ध तीन गुना अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। इनमें-

  • सामान्य वर्ग: कुल 538 (164 महिला, 374 पुरुष)
  • ओबीसी वर्ग: कुल 190 (56 महिला, 134 पुरुष)
  • अनुसूचित जाति: कुल 159 (46 महिला, 113 पुरुष)
  • अनुसूचित जनजाति: कुल 419 (123 महिला, 296 पुरुष)
  • दिव्यांग वर्ग: 91 अभ्यर्थी
  • भूतपूर्व सैनिक: 206 अभ्यर्थी शामिल होंगे।

दस्तावेज़ सत्यापन के लिए आठ समितियाँ बनाई गईं

उच्च शिक्षा विभाग ने प्रक्रिया को पारदर्शी और सुचारू बनाने के लिए कुल आठ समितियाँ गठित की हैं। प्रत्येक समिति में प्राचार्य, सहायक प्राध्यापक और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। ये समितियाँ निर्धारित तिथियों पर अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेज़ों की जाँच और सत्यापन करेंगी।

विभाग ने यह भी बताया कि इस संबंध में विस्तृत निर्देश विभाग की वेबसाइट www.highereducation.cg.gov.in पर उपलब्ध हैं। दस्तावेज़ सत्यापन की यह प्रक्रिया भर्ती में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और चयन कार्य को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

04 Dec 2025 01:14 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Lab Attendant Recruitment 2023: रायपुर में 8 से 12 दिसंबर तक दस्तावेज़ सत्यापन, 430 पदों के लिए तीन गुना अभ्यर्थी होंगे शामिल…

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG News: छत्तीसगढ़ की महिलाओ के लिए खुशखबरी, महतारी वंदन योजना की 22वीं किस्त जारी, जल्दी चेक करें अपना अकाउंट

CG News:छत्तीसगढ़ की महिलाओ के लिए खुशखबरी, महतारी वंदन योजना की 22वीं किस्त जारी, जल्दी चेक करें अपना अकाउंट,
रायपुर

Indigo Flight Cancelled: रायपुर से इंडिगो की फ्लाइट रद्द, कई फ्लाइटो के समय में हुआ बदलाव, यात्री हुए परेशान

Indigo Flight Cancelled: रायपुर से इंडिगो की फ्लाइट रद्द, कई फ्लाइटो के समय में हुआ बदलाव, यात्री हुए परेशान
रायपुर

CG News: छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए काम की खबर, जल्द करवा ले फसल बीमा, इस तारीख को आखिरी दिन

CG News: छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए काम की खबर, जल्द करवा ले फसल बीमा इस तारीख को आखिरी दिन
रायपुर

छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला! बिजली बिल हाफ योजना में 200 यूनिट तक मिलेगी 50% छूट, 42 लाख उपभोक्ताओं को बड़ी राहत…

छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला! बिजली बिल हाफ योजना में 200 यूनिट तक मिलेगी 50% छूट, 42 लाख उपभोक्ताओं को बड़ी राहत...(photo-patrika)
रायपुर

IT Raid: लोहा कारोबारियों के 40 ठिकानों पर एक साथ छापा! मचा हड़कंप, खंगाले जा रहे दस्तावेज

CG News, Breaking news, Patrika Breaking news
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.