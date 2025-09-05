जागरुकता की कमी! शहर में कहीं सख्ती तो कहीं नरमी, हेलमेट को लेकर जागरूक नहीं हो रहे लोग…

CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का नो हेलमेट नो पेट्रोल अभियान गुरुवार को चौथे दिन प्रवेश कर गया। फिर भी बड़ी संया में दोपहिया चालकों के सिर से हेलमेट गायब नजर आए। पेट्रोल पंप पर पहुंचने पर उनको निराशा हाथ लगी। कई चालकों को उल्टे पैर लौटना पड़ा।
एसोसिएशन के कड़े रुख के चलते कुछ ने नाराजगी जताई तो कुछ ने दूसरे से हेलमेट उधार लेकर पेट्रोल डलवाया। पेट्रोल पंप पर कर्मचारियों को आदेश दिया गया है कि बिना हेलमेट के पेट्रोल ना डाले। यह अभियान अभी चल रहा है, इससे पेट्रोल संचालकों को घाटा भी सहना पड़ रहा है।
भंसाली: रायपुर पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के सचिव अभय भंसाली का कहना कि हम सभी पेट्रोल पंप संचालकों से चर्चा कर रहे कि किसी को बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं दिया जाए। इसके लिए फिर से सभी लोगों से एक बार चर्चा की जाएगी। 1 सितंबर से शुरू इस अभियान को कितनी सफलता मिलती है, ये अब दोपहिया चालकों के ऊपर निर्भर है।
सड़क हादसों में मौत रोकने के इरादे से एसोसिएशन ने नो हेलमेट नो पेट्रोल अभियान शुरू किया है। हेलमेट नहीं पहनने वालों की हादसे में ज्यादा जान जा रही है।
रावाभांठा के ट्रांसपोर्ट नगर में मौजूद बबला एंड ब्रदर्स पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने दोपहिया चालक पहुंचे। कई दोपहिया चालक बिना हेलमेट के पहुंचे। इस पर महिला कर्मचारी ने पेट्रोल भरने से मना कर दिया।
इसी बीच एक व्यक्ति पेट्रोल भरवाने आया था। पहले व्यक्ति ने पेट्रोल पंप के बाहर जाकर उससे उधार का हेलमेट लेकर पेट्रोल भरवाने पहुंचा। कुछ देर में मोपेड़ से दो युवक पहुंचे वे भी हेलमेट नही पहने थे। मनाही के बाद उन्होंने अपनी डिक्की से हेलमेट निकालकर पहना और पेट्रोल भरवाया।
भनपुरी चौक पर मौजूद दमानी पेट्रोल पंप पर संचालक ऋषि दमानी खड़े थे। वे अपने कर्मचारियों को समझाइस दे रहे थे। बिना हेलमेट वालों को पेट्रोल ना देने को कह रहे थे। यहां पर भी कई दोपहिया चालकों को वापस कर्मचारियों ने भेजा। संचालक का कहना है कि हम तो इस अभियान को चला रहे हैं, परन्तु रिंग रोड 2 पर अन्य पेट्रोल पंप की कंपनियों में बिना हेलमेट के पेट्रोल दिए जा रहे हैं। हमें व्यापार में घाटा भी सहना पड़ रहा है।
भनपुरी चौक पर मौजूद अन्य पेट्रोल पंप में दोपहिया चालक पेट्रोल भरवाते दिखाई दिए। संचालक आदर्श अग्रवाल से बात हुई तो उनका कहना है कि हम तो दोपहिया चालकों को लगातार समझा रहे हैं। पंप के पास सूचना भी लगा रखी है। उन्होंने कहा कि हमारे कर्मचारी लगातार लोगों को बता रहे हैं कि बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। मना करने पर लोग नाराजगी जाहिर करते हुए निकल जाते हैं। यहां पर कुछ हेलमेट में तो कुछ बिना हेलमेट के नजर आए।