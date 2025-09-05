जागरुकता की कमी! शहर में कहीं सख्ती तो कहीं नरमी, हेलमेट को लेकर जागरूक नहीं हो रहे लोग…

भनपुरी चौक पर मौजूद दमानी पेट्रोल पंप पर संचालक ऋषि दमानी खड़े थे। वे अपने कर्मचारियों को समझाइस दे रहे थे। बिना हेलमेट वालों को पेट्रोल ना देने को कह रहे थे। यहां पर भी कई दोपहिया चालकों को वापस कर्मचारियों ने भेजा। संचालक का कहना है कि हम तो इस अभियान को चला रहे हैं, परन्तु रिंग रोड 2 पर अन्य पेट्रोल पंप की कंपनियों में बिना हेलमेट के पेट्रोल दिए जा रहे हैं। हमें व्यापार में घाटा भी सहना पड़ रहा है।